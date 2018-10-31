Erdoğan’dan ‘Yargıyı hızlandırın’ talimatı

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre , Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekilliği'ne Başdanışman Mehmet Uçum'un getirildiği toplantıda Erdoğan, yargısal süreçlerin hızlandırılması için çalışma yapılması talimatı verdi. Beştepe'de 50 dakika süren Hukuk Politikaları Kurulu toplantısında 100 günlük icraat programı kapsamında yargı alanındaki projeler ve gelecek dönemde atılacak adımlar değerlendirildi.

Erdoğan'ın 7 kişiden oluşan kurul üyelerinden Adalet Bakanlığı ve yüksek yargıyla koordinasyon halinde çalışılmasını istediği öğrenildi. Toplantıda Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği uzun yargılama süreleri de gündeme geldi. Erdoğan, "Zaman zaman mağduriyet yaratan ve şikâyetlere neden olan yargıdaki sıkıntılarla dair politika geliştirilmesi gerekiyor. Bu konuda kurulun etkili çalışma yapması önem taşıyor" vurgusu yaptı.

Erdoğan, toplantıda kadına yönelik şiddet ve istismar konusunun Türkiye'nin sürekli gündeminde olduğunu hatırlattı.

Kadına yönelik şiddetin ve istismarın önlenmesi için atılacak adımlar konusunda destek vermeye hazır olduğunu belirten Erdoğan, bu konularda önerilere açık olduğunu söyledi. Erdoğan, dün ayrıca Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'yla da ilk toplantısını yaptı.