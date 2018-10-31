'Altan Gördüm, CHP'den teklif gelirse İzmir Foça'dan aday olmak istiyor'

Yalçın Bayer, "Kaşıkçı vakası" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP'de ön seçimin sınırlı yerlerde yapılacağını ifade etti.

CHP yönetiminin İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya gibi büyükşehirlerin adaylarını açıklamak için acele etmeyeceğini belirten Bayer, devamında 'eskilerin' listeleri zorladığını iddia etti.

Kadıköy'de beş dönem belediye başkanlığı yapan avukat Selami Öztürk'ün yeniden adaylığa talip olduğunu belirten Bayer, devamında tiyatro sanatçısı Altan Gördüm'ün kendisine teklif gelirse İzmir Foça'dan aday olmak istediğini yazdı.