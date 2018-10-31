Nagehan Alçı'dan Fatih Altaylı'ya 'dayak' tepkisi: Celal Şengör ve İlber Ortaylı'yla yaptığı programı hatırlattı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, köşe komşusu Fatih Altaylı'ya yönelik olarak "Hem çocuklara hem kadınlara şiddet konusunda 2018 itibarıyla hassaslaşması şüphesiz bir kazanımdır" dedi.

Nagehan Alçı, "Tribün toplumu" başlığıyla yayımlanan yazısında dün kendisine birtakım eleştiriler yönelten Fatih Altaylı'ya yanıt verdi.

"Bu da bir tek Türkiye'de olur herhalde, Fatih Altaylı yazımı okumadan hakkında yorum yapmış. Benim ana fikrimi bana karşıymış gibi yazmış" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

— Elbette tokadın kimden ve hangi saikle geldiğinin önemi yok. Mühim olan hem okullarda hem özellikle kadınlara karşı tokat ve şiddeti engellemek. ​Ancak kendisinin bir yazıyı okumadan hakkında eleştiri yapacak kadar şiddet konusunda hassas hale gelmesine çok sevindim açıkçası. Altaylı'nın hem çocuklara hem kadınlara şiddet konusunda 2018 itibarıyla hassaslaşması şüphesiz bir kazanımdır.

— ​Zira Celal Şengör ve İlber Ortaylı ile yaptıkları bir programda, yatılı İngiliz okullarında eskiden atılan ağır dayağın terbiye için ne kadar faydalı olduğunu uzun uzun konuştuklarını hatırlıyorum. Okullarda dayağı öve öve göklere çıkaran bir programdı o.