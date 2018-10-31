Kulis: Soylu, yakınlarına 'Ne belediye ne başkan adaylığı? Boş ver onu işimize bakalım' diyor

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak kulis yazdı. Sarıkaya, AK Parti'nin Ankara adayı olabileceği iddia edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakınlarına “Ne belediye ne başkan adaylığı? Boş ver onu, işimize bakalım” dediğini iddia etti.

Muharrem Sarıkaya, " Siyaset sandık boyu ölçüyor " başlığıyla yayımlanan yazısında "Ankara adayı konusunda AK Parti'de de karara henüz varılmamakla birlikte en güçlü görünen 4 aday var" ifadesini kullandı.

"Mevcut Başkan Mustafa Tuna ile devam etmek veya Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Bakan Emrullah İşler'den birini göstermek" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

— Özhaseki, dün kulisteki sohbetimizde "Seçmenin yüzde 60 parti, yüzde 30 aday bazlı oy verdiğini" söyledi. AK Parti'nin konuyla ilgili etkin bir başka ismi de aynı yaklaşımı gösterdi, "Ankara seçmeninin %30'u yerli isim istiyor; ama partinin önerdiğine de sonunda oy veriyor" dedi.

— Bakan Soylu'nun Belediye Başkan adaylığı konusuna sıcak bakmadığı, soran yakınlarına da, "Ne belediye ne başkan adaylığı? Boş ver onu, işimize bakalım" dediğine dikkat çekiliyor.

— Ali Babacan'ın da siyaset düşünmediğine vurgu yapılıyor. Tuna yapılmayacak ise geriye Özhaseki ve İşler kalıyor.