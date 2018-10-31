Baykal: CHP kendisine çeki düzen verirse çok güzel gelişmeler olur

© AA / Oktay Özden Baykal: Hükümetin çabasından memnunum, Erdoğan cesaret vermeli

Tedavisi sürmekte olan Baykal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu, Vakıf Yönetim Kurulu Mustafa Balbay ile Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş'i kabul etti.

Ziyaret sırasında Baykal, "Cumhuriyet damarı, hala Türkiye'nin atardamarı. Ülkemizi, toplumu besleyen hala o. Türkiye'de karamsarlık, umutsuzluk, sıkıntı var. Hem CHP'de hem AKP'de. İyice bakınca görüyoruz ki sıkıntı CHP'de yüzeyseldir, yapaydır. Ama AKP'de yaşanan sıkıntı yüzeysel değil, yapay değil, yapısal. AKP'nin sorunları derinde. Son 16 yıl, onun temelini çürüttü. Canlandırmak kolay değil" değerlendirmesini yaptı.

CHP için bir umutsuzluğun söz konusu olmadığına dikkat çeken Baykal, şunları söyledi:

— Ben, mutlu, iyimser ve güvenli bakıyorum geleceğe. Karşımızdaki sıkıntı daha derin. İtimat kaybı, güven kaybı yaşıyor AKP. Millet büyük sıkıntı yaşarken vur patlasın çal oynasın bir durum var ortada. İflah olmaz bir sıkıntıdır bu. CHP'de zaman zaman görülebilen moral bozukluğu her an değiştirilebilir, kendisine gelebilir. Toparlanmış görüntüsü verildiğinde Türkiye gözünü diker partiye. CHP kendisine çeki düzen verirse çok güzel gelişmeler olur.