Baldızını darp eden enişte, gazeteye ilan verdi: Özür diliyorum

İzmir'de baldızını darp eden enişte, gazeteye verdiği ilanla özür diledi.

İzmir Menderes'te bahçıvanlık yapan diyaliz hastası Şükrü Çetinkaya, kendisini darp ettiğini iddia ederek dava açan 20 yaşındaki baldızı Kader Akbay'dan gazete ilanıyla özür diledi.

Akbay'ın açtığı dava sonucu Uzlaşma Bürosu'na gittiklerini söyleyen Çetinkaya, "Gazeteye ilan vermem karşılığında uzlaştık. Yeni Asır'a ilan verdim ve dava kapandı" dedi.

Gazeteyi okuyanlar gözlerine inanamadı… Baldızına yaptıklarını verdiği ilanla duyurdu https://t.co/cpLKOFhBmv pic.twitter.com/9BmQlOEuMP — milliyet.com.tr (@milliyet) 31 Ekim 2018

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