Donarak hayatını kaybeden askerlere hakaretle suçlanan 16 yaşındaki çocuğa ev hapsi

Nazimiye ilçesindeki kırsalda operasyona çıkan askerlerden 26 yaşındaki Ferruh Dikmen ve 23 yaşındaki Asım Türkel donarak hayatını kaybetmişti. Valilik, askerlere hava ve arazi şartları nedeniyle ilk aşamada ulaşılamadığını açıklarken idari ve adli soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

DHA'nın haberine göre Adana'da yaşayan F.G.'ye, olaya ilişkin sahte fotoğrafları paylaşarak askere hakaret ettiği suçlaması yöneltildi. Terörle mücadele şube ekipleri, sosyal medyada tepki çeken paylaşımın ardından genci Seyhan ilçesinde gözaltına aldı. F.G., yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan F.G.'ye ‘terör örgütü propagandası yapmak' ile ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçlarından ev hapsi verildi.