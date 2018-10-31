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11:59 31 Ekim 2018
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    Kuşbakışı görünümünden Moskova

    Türk vatandaşlarının Rusya’ya seyahatinde 'elektronik vize' önerisi

    © Sputnik / Alexander Vilf
    Türkiye
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    Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Sergey Markov, Türk vatandaşlarının Rusya’ya seyahatinde elektronik vize ya da havalimanında vize uygulamasına gidilmesini önerdi.

    Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Sergey Markov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği ile 5 yıl önce kurulan Rus-Türk Toplumsal Forumu'nun 1-4 Kasım'da Antalya'da toplanacağını bildirdi.

    S-400
    © Sputnik / Vitaliy Ankov
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    Markov, forum çerçevesinde yapılan tüm toplantılarla ilgili raporların doğrudan iki tarafın liderlerine iletildiğini ifade etti.

    'TÜRK MEDYA KURULUŞLARI RUSYA'DA DAHA FAZLA BÜRO AÇMALI'

    Bu yıl yapılacak forum toplantısında "Rusya'da Türkiye algısı, Türkiye'de Rusya algısı" konusunun işleneceğini belirten Markov, şunları kaydetti:

    — Türkiye'nin Rusya'da, Rusya'nın Türkiye'de imajı ile ilgili bazı problemler var. Problemlerden birincisi Rus-Türk bilgi paradoksu. Esasında Rus medyası Türkiye hakkında bilgilerin büyük çoğunluğunu doğrudan Türkiye'den değil, ABD ve Avrupa medyası üzerinden okuyor ve oradan aktarıyor. Bu son derece çarpık bir aynadır. Aynı şey Türk medyası için de geçerlidir. Türk medyası Rus algısını Batı medyasında yayınlanan bilgilerin üzerinden inşa ediyor. Bu açıdan baktığımızda, biz birbirimize negatif ışık yansıtan çarpık bir ayna üzerinden bakıyoruz.

    Markov, bu paradoksun bilgi alanlarını bütünleştirerek, Türk medyasının Rusya'da ve Rus medyasının Türkiye'de varlığını artırarak çözülebileceğini ifade ederek, "Basitçe söylemek gerekirse, Türk medya kuruluşlarının daha fazla Rusya'da, Rus medya kuruluşlarının ise Türkiye'de daha fazla büro açması gerekir." dedi.

    '1920'LERDE RUSYA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ HATIRLAYALIM'

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    © Sputnik / Amur Gadjiyev
    Türkiye-Rusya İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu
    Diğer bir problemin ise iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin yansıtılış biçimi olduğunu anlatan Markov, Rus-Türk ilişkilerinin uzun bir geçmişe ve karmaşık yapıya sahip olduğunu ifade etti.

    Markov, tarihte, Rusya ve Türkiye'nin birbirine yardım ettiği pek çok olayın gösterilmediğini, ağırlıklı olarak çatışma dönemlerinin ön plana çıkarıldığını aktararak, şöyle devam etti:

    — İşte bu yüzden ben okullarda sadece çatışma dönemlerine ait değil, ağırlıklı olarak bu dönemdeki esas gerçekleri anlatan müfredatın öğretilmesini teklif ederdim. Böylece iki halkın da birbirine olan olumsuz duyguların uyanması önlenmiş olunur. Aynı zamanda olumlu gelişme dönemlerini vurgulamak gerekir. Örneğin, 1920'lerde Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri hatırlayalım. Karşılıklı anlayış ve iş birliğinin birçok mükemmel örneğini bulacağız.

    'TÜRK TARAFI İÇİN VİZE REJİMİNDE ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM GERÇEKLEŞTİRMEK LAZIM'

    Rusya ile Türkiye arasındaki vize sorununun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Markov, Rus vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz seyahat etmesine rağmen, Türk vatandaşlarının Rusya'ya vizesiz seyahat edememesi nedeniyle ciddi bir eşitsizlik söz konusu olduğuna dikkat çekti.

    Markov, "Bu vize meselesinin Türk tarafı için önemli sorunlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Bana göre, Türk tarafı için vize rejiminde önemli bir değişim gerçekleştirmek lazım. Türk vatandaşlarının Rusya'ya seyahatinde elektronik vize uygulamasına geçme ya da havalimanında vize alma hakkı verilmesi doğru bir uygulama olacaktır." önerisinde bulundu.

    Etiketler:
    elektronik vize, ilişki, vize, seyahat, Rus-Türk Toplumsal Forumu, Sergey Markov, Türkiye, Rusya
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