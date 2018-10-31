Murat Başoğlu gözaltına alındı

Sunucu Murat Başoğlu eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit, Bermek'in arkadaşını da darp ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Murat Başoğlu, eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği, Bermek'in arkadaşı Emre Dönmez'i de darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Bugün ugün adliyeye sevk edileceği belirtilen Başoğlu hakkında 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında, 3 ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile ilişki yaşadığı iddiasıyla 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan hakkında soruşturma başlatılan sunucu Murat Başoğlu ile eşi Hande Bermek Başoğlu, geçen yıl eylül ayında Kuşadası Adliyesi'nde, mal paylaşım protokolü imzalayıp, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada geçen mart ayında her iki sanık için beraat kararı çıkmıştı.