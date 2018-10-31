Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlere verilen hizmetiçi eğitimlerin 4 yıl içinde tamamen değişeceğini söyledi.
Selçuk, "Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimler 4 yıl içinde tamamen değişecek. Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlere verilen hizmetiçi eğitimlerin 4 yıl içinde tamamen değişeceğini söyledi.
Selçuk, "Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor.
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