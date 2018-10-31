Bilin Group konkordato ilan etti

Hava yolu taşımacılığı ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren Bilin Group üç şirketi için konkordato ilan etti. Mahkemenin 17 Ekim 2018 tarihli kararına göre şirkette 3 aylık geçici mühlet verildi.

© AA / Bir konkordato başvurusu da eğitim sektöründen

Bilin Group bünyesinde Bilin Global Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi, Bilin Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi, Büyük Doğu Dış Ticaret Danışmanlık AŞ ve Cemil Saruhan Sarman konkordato talep etti.

İstanbul 3. Havalimanı'nda kargo ve yer hizmeti verecek, Bilin'in de içinde bulunduğu, 6 şirketle işletmecisi İGA arasında 250 milyon euro'luk anlaşma imzalamıştı.

İGA İşletme CEOsu Hüseyin Çelik, "Toplam 1,4 milyon metrekarelik kargo şehrimizin 150 bin metrekarelik kısmını 6 kargo ve yer hizmeti şirketimize 250 milyon euroluk bir anlaşmayla tahsis ettik. Bu şirketlerimiz kendi yatırımlarını da eklediğinde bu rakam 1 milyar üzerinde bir yatırıma dönüşmüş olacak" demişti.