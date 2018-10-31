Bilin Group konkordato ilan etti

İstanbul 3. Havalimanı'nda kargo ve yer hizmeti verecek, Bilin'in de içinde bulunduğu, 6 şirketle işletmecisi İGA arasında 250 milyon euro'luk anlaşma imzalamıştı.
İGA İşletme CEOsu Hüseyin Çelik, "Toplam 1,4 milyon metrekarelik kargo şehrimizin 150 bin metrekarelik kısmını 6 kargo ve yer hizmeti şirketimize 250 milyon euroluk bir anlaşmayla tahsis ettik. Bu şirketlerimiz kendi yatırımlarını da eklediğinde bu rakam 1 milyar üzerinde bir yatırıma dönüşmüş olacak" demişti.
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