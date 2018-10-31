İdrarıyla araç camlarını silen kardeşler gözaltına alındı

Kayseri'de şişeye doldurduğu idrarıyla kırmızı ışıkta duran araçların zorla camlarını silip sürücülerden para isteyen Tanju Ç. ve 11 yaşındaki kardeşi Y.Ç. gözaltına alındı. Tanju Ç., gazetecilerin "Neden böyle bir şey yaptınız?" sorusuna, "Kafamın güzelliğinden" yanıtını verdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kartal kavşağında 30 yaşındaki Tanju Ç. ve kardeşi 11 yaşındaki Y.Ç.'nin kırmızı ışıkta bekleyen araçların camlarını zorla temizlemeye çalışıp, sürücülerden para istedikleri belirlendi.

DHA'nın aktardığı habere göre, MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde Tanju Ç.'nin idrarını bir şişeye yaptığı, ardından da bununla araçların camlarını sildiği ve sürücülerden para aldığı görüldü.

Şişeye doldurduğu idrarıyla kırmızı ışıkta duran araçların zorla camlarını silip sürücülerden para isteyen Tanju Ç. ve kardeşi Y.Ç. gözaltına alındı.

Tanju Ç., sağlık kontrolü için getirildiği Kayseri Devlet Hastanesi'nde gazetecilerin "Neden böyle bir şey yaptınız?" sorusuna "Kafamın güzelliğinden" diye cevap verdi.

Gaspa teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan kardeşlerin üzerinde 'Rambo' denilen bıçak ele geçirildiği, Y.Ç.'nin yaşı küçük olduğu için Çocuk Şubesi'ne teslim edildiği belirtildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, araçların camlarını silip para isteyen kişiler hakkında, şikayet olması halinde gasptan işlem yapılarak adli makamlara teslim edileceklerini açıkladı.