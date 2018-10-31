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18:08 31 Ekim 2018
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    Tülay Kumaşçı, Adnan Oktar

    Oktar'ın 'kedicik'lerinden Kumaşçı: Tek suçum sevmek

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adnan Oktar'ın 'kedicik'lerinden Tülay Kumaşçı, Odatv'ye gönderdiği mektupta cezaevi koşullarını ve yaşadığı sıkıntıları anlattı. "Aslında herkes ortada hiçbir suçun olmadığının farkında" diyen Kumaşçı, tek suçunun sevmek olduğunu söyledi.

    Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik temmuz ayında yapılan operasyonda yüzlerce kişi gözaltına alınarak tutuklandı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'çocuğun cinsel istismarı', 'cinsel saldırı' dahil birçok suçtan tutuklanan sanıkların da yer aldığı soruşturma dosyasındaki yüzlerce şüphelinin mal varlıklarına el konuldu, Adnan Oktar'ın şirketlerine de kayyum atandı.

    Adnan Oktar, Oktar Babuna, Ayşegül Babuna, Ferhunde Babuna
    © Fotoğraf : Twitter
    Adnan Oktar tek tip 'kedicik' seviyormuş
    Oktar'ın 'kedicik'lerinden Tülay Kumaşçı, cezaevinden Odatv'ye gönderdiği mektupta, bir suçunun olmadığını iddia ederek, "Tutuklandıktan sonra Bakırköy Cezaevi'ne gönderildim. İçeriye girdiğimde iç mimar olan bir hanım yanıma gelerek, 'Bir insanı sevmek neden suç olsun' dedi. Ben de ona evet haklısın, 'Tek suçum: Sevmek' dedim. Aslında herkes ortada hiçbir suçun olmadığının farkında" ifadesini kullandı.

    'EN BÜYÜK EKSİKLİĞİM ÖZLEM, CANIM ADNAN BEY'İ GÖREMEMEK'

    Kumaşçı, "Allah bana Yusuf Medresesi'ni nasip etti. Ne güzel bir kaderim var. Buradaki en büyük eksikliğim özlem. Canım Adnan Bey'i ve arkadaşlarımı görememek, sohbet edememek. Adalete güveniyoruz. Herkes şunu bilsin ki hepimiz teker teker aklanarak, başımız dik bir şekilde beraat edeceğiz" dedi.

    Adnan Oktar
    © AA /
    'Adnan Oktar'a yönelik operasyonda Tülay Kumaşçı gözaltına alındı'
    Cezaevi imkanlarının kısıtlı olduğunu belirten Kumaşçı, şöyle devam etti.

    "Bazı koğuşlarda nöbetleşe uyunuyor. Bu kısıtlı imkanlara rağmen çok tatlı, anne şefkatiyle herkese yaklaşan Baş müdüre hanım var. Cezaevi müdürü de nezaketli, anlayışlı bir hanım, hepsi güzel insanlar, daha sonra burası ile ilgili bir roman yazmayı düşünüyorum. Ben 10 kişilik tek odadan oluşan üst katı olan alt katında mutfağı bulunan bir koğuşta Tuba Babuna ile kalmaktayım. Şu an koğuş 2 çocukla birlikte 21 kişi, insanlar yerlerde yatıyor. Zaten ranzalar arası 30 cm ve koğuşta adım atacak yer yok. Koğuşta uyuşturucu, cinayet, gasp, hırsızlık gibi her suçtan insan mevcut. Bulunduğumuz ortam sanki bir film sahnesini andırıyor. Tuba ile birbirimize bakıp, ‘bizim suçumuz neydi' diye soruyoruz. Sadece sevgi…"

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    Etiketler:
    mektup, cezaevi, Odatv, Tülay Kumaşçı, Adnan Oktar, Türkiye
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