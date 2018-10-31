AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan'ın karasularını kademeli artıracağı iddiası çok tehlikeli bir yaklaşımdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın karasularını kademeli artıracağı iddiası çok tehlikeli bir yaklaşımdır, kendilerine yüce Meclis'in 1995'te aldığı karardaki ikazı hatırlatıyorum" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, asgari ücret komisyonunun zamanında toplanacağını ve herhangi bir şekilde takvimde oynama olmayacağını söyledi.

Çelik, "Türkiye, bu kadar sistematik ve vahşi bir saldırıyı kendi imkanlarıyla atlatmayı başarmıştır" ifadelerini kullandı.

'TEHLİKELİ BİR YAKLAŞIM'

Yunanistan'ın karasularını kademeli artıracağı iddiası ile ilgili Çelik, "Yunanistan'ın karasularını kademeli artıracağı iddiası çok tehlikeli bir yaklaşımdır, kendilerine yüce Meclis'in 1995'te aldığı karardaki ikazı hatırlatıyorum. Yunanistan'ın karasularının kademeli olarak artırılmasıyla ilgili en ufak çabaya, Türkiye tarafından en sert cevap verilecektir" ifadelerini kullandı.

Çelik, Yunanistan'ın karasularının kademeli olarak artırılmasıyla ilgili en ufak çabaya, Türkiye tarafından en sert cevabın verileceğini belirtti.

Ömer Çelik, Kati Piri'nin İstanbul Havalimanı ile ilgili açıklamaları ilgili olarak da "Kati Piri'yi ciddiye almayın, onun anlayacağı işler değil bunlar. Türkiye raportörü olmasına rağmen maalesef Türkiye'yi tanımamış birisidir." ifadelerini kullandı.

'YERLİ İŞBİRLİKÇİNİN KİM OLDUĞUNUN MAKAMLARIMIZA İLETİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruları da yanıtlayan Çelik, "Kaşıkçı'nın cesedin yerini öğrenmek istiyoruz, yerli işbirlikçinin kim olduğunun makamlarımıza iletilmesini istiyoruz. Bu, yüksek düzeyden bir talimat verilmeden gerçekleştirilecek bir eylem değildir. Kimseyi peşinen suçlamıyoruz. Ama hiçbir şeyin örtülmesine de müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.