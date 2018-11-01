Akar'dan bedelli başvurusu yapanlara: Biraz geç kalmışsınız

Avcılar ve Küçükçekmece askerlik şubelerinde bedelli askerlik başvurusu için bekleyen yükümlüler, önceki gece Bakan Akar'ı görünce şaşkınlık yaşadı. Bakan Akar, başvuru süresinin bitmesine sayılı günler kala askerlik şubesine gelenlere, "Biraz geç kalmışsınız" dedi.

Yaşının 44 olduğunu belirten bir yükümlüye ise "Sen ise epeyce geç kalmışsın" diye espri yaptı. Yükümlülerle banko başında da sohbet eden Akar, "İşlemlerin olabildiğince hızlı gerçekleşmesi için herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Genç arkadaşlarım zamanında gelemediği için bir yığılma oldu. Bu yığılmayı da gidermek için tüm ilgililer gece gündüz demeden çalışıyor. Böylelikle bu yığılmayı da giderecekler" diye konuştu.

1 KİLOMETRE BEDELLİ KUYRUĞU

Bedelli askerlik başvuru süresinin 3 Kasım'da sona erecek olması nedeniyle Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı önüne yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinde askerlik şubelerine gelen yüzlerce kişi, 1 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. Şubenin saat 09.00'da açılmasıyla birlikte içeri alınmaya başlayan asker adayları, başvurularını yaptıktan sonra ayrıldı.