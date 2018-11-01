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08:26 01 Kasım 2018
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    Beyaz eşya, çamaşır makinesi

    'Beyaz eşya fiyatları 300 TL inecek ama daralma sürecek'

    © AA /
    Türkiye
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    Beyaz eşya sektöründe yüzde 6.7’lik ÖTV oranı, yıl sonuna kadar sıfırlanacak. Bu yıl yüzde 16 daralan beyaz eşya sektörüne yönelik yapılan düzenlemenin buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi ürünlerin fiyatlarına ortalama 300 TL indirim olarak yansıması bekleniyor.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 6 başlıkta açıkladığı KDV ve ÖTV indirimleri beyaz eşya sektörü de yerini aldı. Buna göre beyaz eşyada yüzde 6.7 olarak uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yıl sonuna dek sıfırlanacak. Düzenlemenin buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın başta olmak üzere beyaz eşya fiyatlarını da aşağı çekmesi bekleniyor.

    ÖTV'nin sıfırlanması, beyaz eşyada 2 bin TL'lik bir ürünün fiyatında 134 TL'lik, 3 bin TL'lik üründe 201 TL'lik, 4 bin TL'lik bir üründe 268 TL'lik, 5 bin TL'lik bir üründe 335 TL'lik ve 6 bin TL'lik bir üründe ise 402 TL'lik bir avantaj sağlayacak.

    Berat Albayrak
    © AA / Halil Sağırkaya
    Albayrak, 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini açıkladı
    Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Sektörün bir süredir talep ettiği vergi indirimin, beyaz eşyadaki satışları artırması bekleniyor. Ancak bu yılın ilk 9 ayında iç satışlarda yüzde 16 daralan pazarda, gözler şimdiden sıfırlanan ÖTV'nin kalıcı hale getirilmesinde.

    ‘2017'DE SATIŞLARI % 20 ARTIRMIŞTI…'

    Beyaz eşyada ÖTV'nin yılsonuna kadar sıfırlanmasının sektöre olumlu yansıyacağını söyleyen Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Genel Sekreteri Ayşe Keskinkılıç, şunları söyledi:

    "2017 yılında yapılan vergi teşvikler kapsamında beyaz eşyada ÖTV'nin sıfırlanması, sektördeki satışları yüzde 15 ile yüzde 20 arasında artırmıştı. Bu son indirimin de sektöre olumlu yansımasını bekliyoruz. Ancak hem sürenin kısa olması hem de piyasadaki genel ekonomik durum nedeniyle aynı artış oranlarını yakalamamız biraz zor görünüyor. Yine de bu düzenlemenin sektörde 2018'de yaşanan daralmanın boyutunu azaltacağını tahmin ediyoruz."

    ‘ÖZEL TÜKETİM DEĞİL, KALICI OLARAK KALKSIN'

    Derneğin 18 Ekim'de düzenlediği ve sekötrün ilk 9 aylık verilerinin açıklandığı toplantıda konuşan TÜRKBESD Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı da, "Beyaz eşya iç talebi yüzde 16 ve üretim yüzde 2 azalmıştır. Bunun yurt içinde sosyal açılımları da olacak bir istihdam sorunu yaratacağı açıktır. Gelir cephesindeki tüm olumsuzlukların hem üreticiler hem tüketiciler açısından giderilmesi için ÖTV'nin kalıcı olarak kaldırılması gerekmektedir" değerlendirmesini yapmıştı.

    Özkadı, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Beyaz eşya ürünleri özel tüketim konusu değildir. ÖTV'nin kademeli olarak başta enerji verimliliği en yüksek ürünler için sıfırlanması ve kademeli olarak azaltılarak kaldırılması, sektöre kısa vadede can suyu olacak, orta vadede ise sektörün istikrarlı büyümesine katkı sağlayacaktır."

    Etiketler:
    beyaz eşya, KDV, ÖTV, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Türkiye
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