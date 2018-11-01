Fatih Altaylı: Galiba Devlet Bey, artık siyasetin geldiği noktayla dalga geçiyor

© AA / Erhan Elaldı Dalan: Tekrar siyasete girmem için aklımı yitirmem lazım

Fatih Altaylı, "Zindaşti skandalı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Milliyetçe Hareket Partisi'ne çok teşekkür ediyorum. Tabii kendi adıma. Sıkıcı hale gelen, renksizleşen Türkiye siyasetini renkli ve neşeli bir hale getirdikleri için" ifadesini kullandı.

"Önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin ıskartaya çıkardığı Melih Gökçek adını ortaya attılar. Ciddi ciddi" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

— Ortalık epey bir şenlendi. Sonra "İstanbul için sürprizimiz var" dediler. Herkes meraklandı. Ben "Acaba Kadir Topbaş mı" diye içimden geçirirken dün sürpriz isim sızdırıldı. Bedrettin Dalan. İyisiyle kötüsüyle İstanbul'un çehresini değiştiren bir Başkan olan Dalan, ANAP'ın erimesinden dolayı İstanbul'da sürpriz bir yenilgi ile Başkanlığa veda etmiş, seçimi Sözen'e karşı kaybetmişti. Üzerinden neredeyse 30 sene geçti ve 76 yaşındaki Dalan'ın adaylığını gündeme getirdi MHP. Başta Dalan olmak üzere hepimizi güldürdü. Galiba Devlet Bey, artık siyasetin geldiği noktayla dalga geçiyor. "Öyle olmaz böyle olur" diyor.