'Binali Yıldırım, 'Belediye başkanlığını istemiyorum, burada çok mutluyum' dedi'

"Binali Yıldırım belediye başkanlığına aday olmak istemiyor. Hiçbir şartta olmayacak. Hatta ne zaman birileri bu konuyu açsa ya da yazsa Yıldırım'ın yakın çevresi devreye girip yalanlıyor" diyen Işık, şöyle devam etti:
— Hâlâ neden Binali Yıldırım'ın adaylığını konuşuyoruz anlamış değilim. Geçenlerde Binali Bey'e rastladım. Ona da sordum. "Aday mısınız?" diye… Çok net bir şekilde böyle bir görevi istemediğini, Meclis Başkanlığı'nda çok mutlu olduğunu, burada yapılacak çok işi, hedefi olduğunu anlattı. Daha ne desin anlamıyorum ki.
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