Vatan gazetesi son sayısını çıkardı, veda etti

Demirören Medya grubunun 5 gazetesinden birisi olan Vatan gazetesi, bugün çıkardığı son sayısıyla okurlarına veda etti.

Yayın hayatına 2002 yılında başlayan ve 2011 yılında Demirören Medya tarafından satın alınan Vatan gazetesi yayın hayatına son verdi.

Gazetenin bugün yayımlanan son sayısında, Vatan gazetesinin Milliyet gazetesinin hafta sonu eki olarak basılacağı ve internet yayınına devam edeceği belirtildi.

Veda açıklamasında "'Halktan kopmadan, kimseden korkmadan' sloganı ile 16 yıl önce başladığımız yolculuğa bugün nokta koyuyoruz. Bizi bu habercilik serüveninde yalnız bırakmayan tüm okurlarımıza sonsuız teşekkür ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Bugün Vatan’ın son günü…yarından sonra vatansız dünya vatandaşıyız… — ercan inan (@ercaninanvatan) October 31, 2018

​'YENİ DÜZENE UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANDIK'

Gazete yazarlarından Ercan İnan, kapatma kararı sonrası kaleme aldığı "Halktan kopmadan kimseden korkmadan" başlıklı yazısında "Yeni düzene uyum sağlamakta zorlandık. Ben Gazetecilik Yüksek Okulu mezunuyum. Okulda öğrendiğimiz temel meslek kuralı ‘Tarafsızlık' diyordu" ifadesini kullandı.

İnan, şöyle devam etti:

— Aslında her şey de bu temel kuralın etrafında şekilleniyordu. Tarafsızlık gazeteciliğin olmazsa olmazıyken, başka bir Türkiye şekillendi gitgide. Taraf olmayan bertaraf oluyordu. Bizim de maceramız buraya kadarmış.