Brunson'la ilgili 124 sayfalık gerekçeli karar: Kazan-kazan anlayışıyla FETÖ'den yardım aldı, iş birliği yaptı

Brunson'la ilgili hazırlanan gerekçeli kararda, 124 sayfalık gerekçeli kararda Brunson'ın 'kazan kazan' prensibiyle hareket ederek Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) yardım aldığı ve bu örgütle iş birliği içerisinde olduğu, örgütün hiyerarşisinde bulunmadığı ancak örgüte yardım ettiği belirtildi.
'TERÖR ÖRGÜTLERİ ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇILARI' OLARAK TANITILMIŞ
Brunson öncülüğünde kurulan Kürt Kilisesi'nin Suriyeli mültecilerin 'dil bilmezlik' sorununu aşmak için oluşturulmuş bir pratikten daha fazla anlam taşıdığına vurgu yapılan gerekçeli kararda, "(Brunson'ın kontrolündeki kilise kastedilerek) YPG/PKK terör örgütleri özgürlük savaşçıları olarak tanıtılmaktadır. Türkiye'nin milli misak ile belirlenen sınırları içerisinde kalan topraklarının en azından bir kısmını Kürdistan olarak kabul eden anlayışı kilise katılanlarına empoze edilmiştir. Halkların kendi kaderlerini tayin etme haklarının bulunduğu şeklindeki evrensel söylemlerin popülist çekiciliği kullanılarak açık açık bu örgütlerin desteklenmesi gerektiğinin dillendirildiği kabul edilmiştir" ifadesi kullanıldı.
BAZI SURİYELİLER DE PKK YA VERİLEN DESTEKTEN RAHATSIZ OLMUŞ
Brunson'a isnat edilen 'Siyasal ve askeri casusluk' suçlamasına ilişkin yeterli delil bulunmadığının da belirtildiği kararda, "Sonuç olarak sanık hakkında, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' eylemi nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220/6 maddesi delaletiyle, TCK'nin 314/2. maddesi uyarınca ve 'Siyasi veya askeri casusluk' eylemi nedeniyle TCK'nin 328/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de yukarıda ayrıntıları ve delilleri ile birlikte tartışılan eylemleri bütünün TCK'nin 220/7 maddesinde düzenlenmiş bulunan, 'Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçunu oluşturacağı kanaatine varılmıştır" görüşüne yer verildi.
Kararda ayrıca Brunson hakkında 28 Temmuz 2018'de verilen 'Konutunu terk etmekten yasaklanması' ve 'Yurt dışına çıkmaktan yasaklanması' gibi adli kontrol tedbirlerinin hükümle kaldırıldığı da yer aldı.
Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istenen Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson, 12 Ekim'de görülen karar duruşmasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almış, hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak serbest bırakılmıştı.
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