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09:59 01 Kasım 2018
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    U.S. pastor Andrew Brunson and his wife Norrine arrive at the airport in Izmir

    Brunson'la ilgili 124 sayfalık gerekçeli karar: Kazan-kazan anlayışıyla FETÖ'den yardım aldı, iş birliği yaptı

    © REUTERS / Umit Bektas
    Türkiye
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    İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson ile ilgili gerekçeli karar açıklandı.

    Brunson'la ilgili hazırlanan gerekçeli kararda, 124 sayfalık gerekçeli kararda Brunson'ın 'kazan kazan' prensibiyle hareket ederek Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) yardım aldığı ve bu örgütle iş birliği içerisinde olduğu, örgütün hiyerarşisinde bulunmadığı ancak örgüte yardım ettiği belirtildi.

    ASO Başkanı Nurettin Özdebir
    © AA / ASO
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    ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın, aralarında Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa'nın da bulunduğu çok sayıda örgüt mensubuyla bağlantısı olduğu işaret edilen kararda, "Söz konusu mesaj içeriğinde yer alan bazı hususların sanığın 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü ile ilgili düşüncelerini ve bu bakış açısının FETÖ ile paralelliğini ortaya koyması bakımından altının çizilmesinde mahkememizce fayda mülahaza edilmiştir. Sanığın, darbe sonrası devletin bütün siyasi organları, kendi içindeki terör hücrelerine karşı gelen Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet kuvvetleri, yargı organları ve diğer kamu, kurum ve kuruluşları ile topyekûn ortaya koymuş olduğu tedbirleri tasfiye olarak nitelemesi bir yana demokratik bir sistemde halkın büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilmiş bir hükümete ve dahası tüm siyasi aktörleri içerisinde bulunduran ve bütün Türk milletini temsil eden TBMM'ye karşı gerçekleştirilmiş bir darbe girişiminin başarısızlığından ortaya çıkan sonucu 'tek adam' yönetimine doğru bir hız kazanma olarak değerlendirildiği her türlü izahtan yoksundur" denildi.

    'TERÖR ÖRGÜTLERİ ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇILARI' OLARAK TANITILMIŞ

    Brunson öncülüğünde kurulan Kürt Kilisesi'nin Suriyeli mültecilerin 'dil bilmezlik' sorununu aşmak için oluşturulmuş bir pratikten daha fazla anlam taşıdığına vurgu yapılan gerekçeli kararda, "(Brunson'ın kontrolündeki kilise kastedilerek) YPG/PKK terör örgütleri özgürlük savaşçıları olarak tanıtılmaktadır. Türkiye'nin milli misak ile belirlenen sınırları içerisinde kalan topraklarının en azından bir kısmını Kürdistan olarak kabul eden anlayışı kilise katılanlarına empoze edilmiştir. Halkların kendi kaderlerini tayin etme haklarının bulunduğu şeklindeki evrensel söylemlerin popülist çekiciliği kullanılarak açık açık bu örgütlerin desteklenmesi gerektiğinin dillendirildiği kabul edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

    BAZI SURİYELİLER DE PKK YA VERİLEN DESTEKTEN RAHATSIZ OLMUŞ

    Diriliş Kilisesi'nin binası
    © Fotoğraf : DHA
    Brunson'ın İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı
    Sanığın etnik bir kitleyi sözde eğitime aldığı belirtilen kararda, "Geldikleri yerde bu örgütün (YPG/PKK) zulmüne uğramış bazı Suriyeli mültecilerin dahi kilisede PKK terör örgütüne verilen destekten rahatsızlık duyarak kilisedeki toplantılara katılmaktan vazgeçtikleri anlaşılmıştır. Böyle siyasi bir mülahazanın egemen olduğu kilisede sanığın ve destek verdiği kişilerin dini öğreticiliğini aşan gayelerinin olduğu, tıpkı FETÖ ile olduğu gibi 'kazan kazan' prensibi ile PKK terör örgütü ve uzantıları ile girdiği iletişim ve etkileşim içinde bu örgütlere yardım ettiği kabul edilmiştir" dendi.

    Brunson'a isnat edilen 'Siyasal ve askeri casusluk' suçlamasına ilişkin yeterli delil bulunmadığının da belirtildiği kararda, "Sonuç olarak sanık hakkında, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' eylemi nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220/6 maddesi delaletiyle, TCK'nin 314/2. maddesi uyarınca ve 'Siyasi veya askeri casusluk' eylemi nedeniyle TCK'nin 328/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de yukarıda ayrıntıları ve delilleri ile birlikte tartışılan eylemleri bütünün TCK'nin 220/7 maddesinde düzenlenmiş bulunan, 'Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçunu oluşturacağı kanaatine varılmıştır" görüşüne yer verildi.

    Brunson, Türkiye'den ayrıldı
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    Brunson davasında savcı, mahkeme kararının bozulması talebiyle istinafa başvurdu
    5 yıl hapis cezasına çarptırılan Brunson'ın bu cezasının TCK'nin 220/7 maddesinin son cümlesi uyarınca yarı oranında indirime gidilerek 2 yıl 6 aya çekildiği ancak Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddesi gereğince bunun 3 yıl 9 aya yükseltildiği vurgulanan kararda, sanığın, yargılama sırasında gözlenen olumlu tutum ve davranışlarının da göz önünde bulundurularak cezanın 3 yıl 1 ay 15 güne düşürüldüğü belirtildi.

    Kararda ayrıca Brunson hakkında 28 Temmuz 2018'de verilen 'Konutunu terk etmekten yasaklanması' ve 'Yurt dışına çıkmaktan yasaklanması' gibi adli kontrol tedbirlerinin hükümle kaldırıldığı da yer aldı.

    Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istenen Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson, 12 Ekim'de görülen karar duruşmasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almış, hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak serbest bırakılmıştı.

    Etiketler:
    terör, iş birliği, yardım, PKK, FETÖ, Andrew Brunson, ABD, Türkiye
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