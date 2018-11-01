'Cumhurbaşkanına itaat etmek farzdır' diyen Harran Üniversitesi Rektörü Taşaltın istifa etti

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın görevinden istifa etti. Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği 6 Nisan 2015 tarihinden bugüne kadar, büyük bir özveri ve gayretle ülkesine, milletine, Şanlıurfa'ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını belirtti.
Rektör Taşaltın, Akit TV'de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelede yalnız kaldığını söylemiş, "Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız… İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz cumhurbaşkanımızdır" demişti.
YÖK: HOCALARAMIZIN SÖZLERİNİN ÖLÇÜLÜ OLMASINA DİKKAT GÖSTERMELERİNİN EHEMMİYETİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK), Rektör Taşaltın'ın istifasına ilişkin, yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Akademi camiamızdaki bütün değerli hocalarımızın ve bilhassa karar alma mevkilerinde bulunan sayın idarecilerimizin söz ve fiillerinin ölçülü, makul, ilmi çerçevede ve toplumun hassasiyetlerini gözetir şekilde olmasına azami dikkat göstermelerinin ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkmıştır" denildi.
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