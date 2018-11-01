'Cumhurbaşkanına itaat etmek farzdır' diyen Harran Üniversitesi Rektörü Taşaltın istifa etti

"İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir, haramdır" ifadeleri tartışma yaratan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Taşaltın, "Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum" dedi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın görevinden istifa etti. Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği 6 Nisan 2015 tarihinden bugüne kadar, büyük bir özveri ve gayretle ülkesine, milletine, Şanlıurfa'ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını belirtti.

Bu süreçte birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldığını ve her zaman milletin menfaatlerini ön planda tutmayı şiar edindiğini vurgulayan Taşaltın, açıklamasında, "Lakin gelinen noktada özel bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım" ifadelerine yer verdi.

Rektör Taşaltın, Akit TV'de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelede yalnız kaldığını söylemiş, "Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız… İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz cumhurbaşkanımızdır" demişti.

YÖK: HOCALARAMIZIN SÖZLERİNİN ÖLÇÜLÜ OLMASINA DİKKAT GÖSTERMELERİNİN EHEMMİYETİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK), Rektör Taşaltın'ın istifasına ilişkin, yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Akademi camiamızdaki bütün değerli hocalarımızın ve bilhassa karar alma mevkilerinde bulunan sayın idarecilerimizin söz ve fiillerinin ölçülü, makul, ilmi çerçevede ve toplumun hassasiyetlerini gözetir şekilde olmasına azami dikkat göstermelerinin ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkmıştır" denildi.