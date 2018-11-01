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11:33 01 Kasım 2018
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    AKM

    Yeni AKM için takvim belli oldu

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da yıkımı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ihale gündeminin 9 Kasım'da açıklanacağını, aralık ayı içinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşmenin imzalanacağını, şubat ayında ise temelinin atılıp inşaatına başlanacağını açıkladı.

    Bakan Ersoy, İstanbul'daki AKM projesinin geldiği noktaya ilişkin süreci değerlendirdi. Ersoy, eski binanın yıkım çalışması tamamlanan AKM projesine ilişkin, şu bilgileri verdi:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Serhat Çağdaş
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    "9 Kasım'da ihale gündemi açıklanıyor, ihale başlangıcı yapılıyor. Kasım ayı içinde ihalesini tamamlıyoruz. Aralık ayı içinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşme aşaması bitmiş olacak. Ocak ayı itibarıyla yer teslimi ve devirleri tamamlanmış olacak. Allah'ın izniyle şubat ayında da temelini atıp, inşaatına başlayacağız. 2 yıl gibi kısa bir hedef koyuyoruz. Şubat ayından sonra 2 yıl içinde de Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete almayı planlıyoruz."

    Projenin çok güzel olduğunu söyleyen Ersoy, "İnşallah zamanında başaracağız. İstanbul halkını da hayırlı bir projeyle buluşturmuş olacağız" diye konuştu.

    Ersoy, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binası inşaatının uzun süreci nedeniyle adeta yılan hikayesine döndüğünü anlatarak, "Hedefimiz 1 yıl içinde bitirmek" ifadelerini kullandı. Ersoy, CSO binasıyla ilgili ihtiyaç duyulan bütçenin Hazine ve Maliye Bakanlığınca bütçeye eklendiğini de belirtti.

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    Etiketler:
    Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi, Mehmet Nuri Ersoy, Taksim, İstanbul
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