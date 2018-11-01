Sürücülerin eylemi: Sn. Başkan halk UBER istiyor

100'ün üzerindeki lüks araçla yeni yapılan Kuzey Marmara Otoyolu'na gelen UBER sürücüleri araçları ile "Sn. Başkan Halk Uber İstiyor" yazdı.
O anları havadan görüntüleyen sürücüler sosyal medya hesaplarında paylaştıkları iletide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) etiketledi.
Sürücülerin eylemi: Sn. Başkan halk UBER istiyorhttps://t.co/zFj6ZnJBIi pic.twitter.com/5qImdqKeyC— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 1, 2018
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