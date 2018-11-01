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13:05 01 Kasım 2018
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    Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman

    Hayrettin Karaman: Faizli kredi veren bazı katılım bankaları ismimi vererek 'Fetva aldık' diyor, söz konusu olamaz

    © AA /
    Türkiye
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    İlahiyatçı Hayrettin Karaman, faizli kredi veren katılım bankalarını eleştirdi. Bazı banka çalışanlarının, "Hayrettin Karaman'dan fetva aldık" dediğini belirten Karaman, bunun söz konusu olamayacağını dile getirdi.

    Hayrettin Karaman, Yeni Şafak'ta "Dert çözen finansman" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bazı katılım bankaları adına şöyle bir reklam/ilan yapılıyor; Dert Çözen Finansman tüm zaruri ihtiyaçlarınızda yanınızda. Finansman tutarınız, beyan ettiğiniz ihtiyacınızı karşılamanız için hesabınıza geçsin, alışverişinizi hızla tamamlayın" bilgisini verdi.

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    © AA /
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    "Reklamı okuyan vatandaş 'Bu bankalar faizli kredi vermezler, peki bu nasıl oluyor?' diye merak ediyorlar ve ilgili şubelere gidip bilgi soranlar oluyor, aldıkları cevap şöyle oluyor: 'Elli bin liraya kadar ihtiyaç kredisi veriyoruz'. 'Ama siz faizli kredi vermezdiniz bu nasıl oluyor?' deyince de ismimi vererek 'Ondan fetva aldık' deniyor" ifadesini kullanan Karaman, şöyle devam etti:

    — Uzun zamandan beri katılım bankalarının bir problemi de şu olmuştur: a) Merkezde alınan kararlar ve şer'î heyetlerin verdiği fetvaların yanlış anlaşılması, b) Bundan da kötüsü, sayıları az da olsa bazı takvası az uç yöneticilerin kararlara ve kurallara aykırı işlem yapıp bunu bir şekilde kitabına uydurmaları.

    — Katılım bankalarının genel müdürlüklerinde şer'î heyetler toplanır, yeni sorular ve meseleler müzakere edilir, kesin ilke 'faizsizliktir', bu ilkeye harfiyyen uyularak çözümler üretilir, merkez bunları şubelere bildirir, yanlış anlama ve uygulamaları gidermek için kurslar ve dersler tertip edilir. Şimdilerde bütün bunlar da tam olarak maksadı hâsıl etmediği için bir 'üst danışma kurulu' oluşturuldu, bir de 'şer'î denetim heyetleri' kurulmaya karar verildi.

    — Ne benim ne de diğer heyet üyesi arkadaşların az veya çok faize fetva vermemiz söz konusu ve tartışma mevzuu bile olamaz.

    Etiketler:
    yalan, fetva, kredi, faiz, Katılım bankası, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hayrettin Karaman, Türkiye
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