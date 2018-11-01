Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: Yakında Amerikalılar 'Abdullah Öcalan da bir SDG lideridir' derse sakın şaşmayın

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Azad Simi'nin ABD tarafından YPG'nin hibrit operasyonlarının başına getirilmesini eleştirdi. Çevik, "Yani yakında Amerikalılar Abdullah Öcalan’da bir SDG lideridir derse sakın şaşmayın" ifadesini kullandı.

İlnur Çevik, Yeni Birlik'te " Sonunda Öcalan da SDG başkanı olacak " başlığıyla yayımlanan yazısında "Türkiye Fırat'ın doğusunda Kuzey Suriye'de Kobani bölgesine yakın PKK/YPG/PYD mevzilerini obüslerle vuruyor ama sanki nispet yapar gibi ABD ile sıkı fıkı olan ve Türkiye'de Dağlıca ve Aktütün terör saldırılarının faili olan PKK'lı Azad Simi (kod adı Çiya Kobani) Suriye-Irak sınır yakınındaki Derizor bölgesinde yapılacak operasyonlarda PKK 'komutanı' olarak görev yapacak" dedi.

"Bu terörist ABD Nisan'da ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel ile buluştu ve resimleri yayınlandı" ifadesini kullanan Çevik, şöyle devam etti:

— Aynı terörist ABD'li generallerle helikopter gezisi yaptı ve bunun da resimleri yayınlandı. Amerikalılara sorarsanız bu adamı SDG komutanı olarak kabul ediyorlar ve PKK ile bağlarından haberleri yok.

— Yani yakında Amerikalılar Abdullah Öcalan da bir SDG lideridir derse sakın şaşmayın.