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13:04 01 Kasım 2018
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

    AK Partili Özhaseki'den adaylık açıklaması: Görev verilirse kaçınmam

    © AA / Mustafa Çiftçi
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ankara adaylığı için isminiz geçiyor?" sorusu üzerine "Arkadaşlarımız idealleri için, içindeki kaygılar için siyasete girdi. Bulunma sebebimiz Allah rızası için hizmet. Görev verilirse kaçınmam" dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki CNN Türk yayınında soruları yanıtladı.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
    © AA / Mustafa Çiftçi
    AK Partili Özhaseki: Yerel seçimde 2 artı 2 eşittir 4 etmeyebilir
    Özhaseki, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi için adınız geçiyor, Sayın Soylu'nun da adı geçiyor' sorusuna şu yanıtı verdi:

    — Komisyonlardaki istişareler sonucu ismi geçen arkadaşlara görev verilmek istenirse geri çevirmezler diye düşünüyorum. İnsanların siyasete girmekte bir hedefi vardır. Kimisi maaş veriyor, geçimimi sağlayayım diyebilir. Kimisi içinden arzular girer. Arkadaşlarımız idealleri için, içindeki kaygılar için siyasete girdi. Bulunma sebebimiz Allah rızası için hizmet. Görev verilirse kaçınmam.

    'VEKİLLERDEN BELEDİYE BAŞKANI DÜŞÜNMÜYORUZ'

    Adaylık takvimine değinen Özhaseki, "Adaylık takvimi ile ilgili nihai karar yarın MKYK'da verilecek. Adaylarımızın tamamını Aralık ayında sunarız diye düşünüyorum. Muhalefette olduğumuz veya bazı doğu illerindeki adayları daha da erken açıklayabiliriz. Vekillerden belediye başkanı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

    'AK Parti'nin seçim sloganı hazır mı?' sorusuna yanıt veren Özhaseki, "Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi gönül belediyeciliği ön planda. Sloganımız yakında flaş olarak çıkacak inşallah" dedi.

    'KİMSEYE NE BİR KAPI KAPATABİLİRİM NE DE AÇABİLİRİM'

    Melih Gökçek - Devlet Bahçeli
    © Fotoğraf: Twitter
    ‘Gökçek'in hedefi, AK Parti ile MHP'nin ortak adayı olmak'
    Özhaseki, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için kullandığı "Adayımız olursa şeref verir" ifadesini de değerlendirdi.

    Özhaseki, şöyle devam etti:

    — Melih Bey'le görüşüyoruz. 15 yıllık arkadaşımız. Zaman zaman görüşüyoruz. Gönlünden ne geçer bilemem ama Melih Bey bizim 20 küsur yıllık belediye başkanlığını yapmış bir arkadaşımız. Bana, "Ben AK Parti'liyim, AK Parti'nin emrindeyim. Beyefendi ne derse emrindeyim.  (Melih Gökçek ortak aday olur mu?) Öyle bir süreçteyiz ki biz AK Parti olarak yeni adaylar arıyoruz. Öyle bir ortamda kapıyı ne açabilirim ne kapatabilirim.

    Etiketler:
    yerel seçim, aday, kulis, ittifak, Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Mehmet Özhaseki, Türkiye, Ankara
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