Akar: Ülkemiz, S-400 sistemiyle önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacak

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin Rusya ile yapılan ve 2019'da teslimi planlanan S-400 füze savunma sistemiyle önemli bir hava savunma yeteneği kazanacağını belirtti. Akar, 15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK'dan 15 bin 153 personelin ihraç edildiğini açıkladı.

Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, bedelli askerliğe başvuranların sayısının 724. 144'e yükseldiğini açıkladı. Akar, "Bedelliye 724 bin 144 kişi müracaatta bulunmuş, 578 bin 887'sinin işlemleri tamamlanmıştır'' dedi.

Terörle mücadele vurgusu yapan Akar, ''Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecektir terör örgütüne tarihin en büyük faturası ödetilecektir" diye konuştu.

Akar, S-400 füze savunma sistemiyle ilgili, "'2019'da teslimi planlanan bu sistemler ile ülkemiz, önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacaktır" ifadesini kullandı.

''Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir'' diyen Akar, sözlerine şöyle devam etti:

'TSK'DAN 15.153 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ'

© AA / Ahmet Sel Akar: TSK'dan FETÖ temizlenene kadar mücadele sürecek

"PKK/PYD/YPG'nin, Münbiç'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen, terör örgütü, Afrin'de olduğu gibi Münbiç'te de hendekler kazmaktadır. Irak hükümetinin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin PKK terör örgütüyle mücadelede etkili adımlar atmamaları nedeniyle, Kuzey Irak'tan ülkemize yönelen terör tehdidi devam etmektedir. Bu bağlamda, operasyonlarımız Irak topraklarından kaynaklı terör tehdidi sonlandırılıncaya kadar devam ettirilecektir. Muhataplarımız, Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı bir projenin başarılı olamayacağını bilmelidir."

Akar, 15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK'dan 15 bin 153 personelin ihraç edildiğini açıkladı.