'İnek Duası'nı okuyan öğrenci 'dini değerlere hakaretten' yargılanıyor

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık M.C.T., şikayetçiler Emel Cengiz, Resul Kürşat Kaşıkçı ve tarafların avukatları katıldı. M.C.T., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tekrar savunma yapmak için süre istedi.

© REUTERS / Mathieu Belanger Ankara SBF'de 80 yıllık İnek Bayramı yasaklandı

Şikayetçiler Emel Cengiz ve Resul Kürşat Kaşıkçı ise şikayetlerinin devam ettiğini, 'İnek Duası'nı okuyan öğrencinin dışında Mülkiyeliler Birliği ve başkanından da şikayetçi olduklarını söylediler.

DHA'nın haberine göre, şikayetçi avukatları, sanığın, duanın mizahi olduğunu söylemesine rağmen, düşünce özgürlüğü çizgisini aştığını, dini ve milletin kırmızı çizgisi olan konularla alay ettiğini, bu nedenle cezalandırılmasını istediklerini söylediler. Mahkeme, sanık avukatının savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

2017 YILINDA YASAKLANMIŞTI

Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Dr. Dinçer Demirkent, konuyla ilgili, "İnek Bayramı üniversiteyi, itaat etmemeyi, sorgulamayı, eleştirmeyi mümkün kılan zemini her yıl yeniden hatırlatmak için kurgulanmıştı. İnek Duası tam olarak bu amacı güderdi. Rektörden dekana, hocalardan öğrencilere, medyadan futbola, iktidardan muhalefete her şey eleştirinin ve mizahın konusu yapılırdı bu duada. 2016'dan beri bu dua okunmuyor. Görevi belli bir isim, Fatih Tezcan hedef gösterdi ve 80 yıllık üniversite geleneği bir anda yıkıldı. Bizler Mülkiye camiası olarak, Mülkiyeliler Birliği yönetimi olarak İnek Duası'nı okuyan mezunumuzun yanındayız, eleştirinin, itaat etmemenin yanındayız" demişti.

İnek Bayramı 2017'de yasaklanmıştı.