Mehmet Aslan, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla hakim karşısında: Bu tweet'leri ben atmadım

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Aslan katıldı. Hakimin hakkında Reina saldırısı sonrası atılan tweetler nedeniyle dava açıldığını hatırlatması üzerine sanık Mehmet Aslan, "Bu tweetleri ben atmadım. Savunmam değerlendirilmeden hakkımda dava açılmıştır. Ayrıca tweet'i atan kişi de kabul etmiştir. Benim attığıma dair delil yoktur. Biz bir yere gittiğimizde orada bulunan şoföre veya asistana telefonumuzu veririz. Bu olağan bir şeydir. Ayrıca atılan tweet de eleştireldir. Siyasi kişiler de eleştirilebilir" dedi.

Hakimin, söz konusu paylaşımdaki küfürlü ifadeyi sorması üzerine sanık Aslan, "O laf teröristlere yöneliktir. Zaten çoğul kelime kullanılmıştır" diye cevap verdi. Savunmasının alınmasının ardından duruşma ertelendi. Sanık Mehmet Aslan, ifadesinin ardından avukatıyla adliyeden ayrıldı.