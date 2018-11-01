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14:34 01 Kasım 2018
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    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

    Kurtulmuş: EYT konusu kapandı, Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil

    © AA /
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için uygulanmayacak olmasını, "Genel seçimde ittifak daha kolaydı. Yerel seçimde böyle bir imkan yok. Pratikte sürdürülmesi zor olacaktı" sözleriyle yorumladı. EYT sorusuna yanıt veren Kurtulmuş, "O konu kapanmıştır, Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil" dedi.

    Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, yerel seçimlerde aday profilinin önemine dikkat çekerek, "Bu seçim çok önemli. Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasına sığınan veya partinin sırtına basarak aday olanlarla seçime girmeyeceğiz. Partiye bir şeyler katacak adaylarla gireceğiz. Mütevazı, adaletli, hakkaniyetli olacak. Asla kibirli olmayacak" ifadelerini kullandı.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Raşit Aydoğan
    Bahçeli'den yerel seçim genelgesi: Cumhur İttifakı'na bağlılığımız devam edecek ancak yerel seçimlere tek başımıza gireceğiz
    Özellikle büyükşehirler için kamuoyunda gündeme getirilen isimler hakkında henüz verilmiş bir karar olmadığını söyleyen Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti teşkilatına gönderdiği yerel seçim genelgesiyle ilgili, "Yerinde bir genelge olmuştur" dedi.

    Kurtulmuş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den adaylığı ile ilgili iddialara ise "Bedrettin Dalan'ın da, Melih Gökçek'in de aday olmayacağı anlaşılıyor" yanıtını verdi.

    'ERDOĞAN'IN KARİZMASINA SIĞINAN ADAYLARLA SEÇİME GİRMEYECEĞİZ'

    Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Gökhan Balcı
    Erdoğan'dan AK Partililere: Kendi heveslerine kapılanlarla külahları değişiriz, aday adayı bile olmasınlar
    - Genel seçimde ittifak daha kolaydı. Yerel seçimde böyle bir imkan yok. Keşke bunun da yasal alt yapısı olsaydı. Buradaki zorluk bu. Bir tek partinin kimliği altında seçime girilecek. Ya da bir yerde o, bir yerde bu seçime girecek. Pratikte sürdürülmesi çok zor oldu. Seçim strateji heyetimiz çalışıyor. Bir yandan aday, bir yandan seçim stratejisiyle uğraşıyoruz. Her bölgede, her ilçede farklı strateji olabilir. Seçim kampanyasının nezaketini korumak zorundayız. AK Parti, Türkiye'nin her yerinde en iddialı partidir. Her yerde iddialı olarak seçimlere katılacağız.

    — Mevcut seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açacağına inanmıyorum. Hiç şüphesiz önemlidir. Ama bu önem başka bir şey, sistemi tartışmaya açması başka bir şey. Tartışan zaten tartışıyor. Adaylar bazında söylüyorum. Bu seçim çok önemli. Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasına sığınan veya partinin sırtına basarak aday olanlarla seçime girmeyeceğiz. Partiye bir şeyler katacak adaylarla gireceğiz.

    'MOSKOVA'YA GİDİNCE ŞUNU GÖRDÜM; HER MAHALLEDE 500-600 KİŞİLİK TİYATRO SALONU VAR'

    — Her ilin anayasası diyebileceğimiz hazırlıkları yapıyoruz. Bir takım yüksek binalar, beton yığınları, daracık sokaklar, daracık şehirler olmaktan kurtarmalıyız. Moskova'ya gidince şunu gördüm. Aşağı yukarı her mahallesinde 500-600 kişilik tiyatro salonu var.

    'GÖKÇEK VE DALAN'IN ADAY OLMAYACAĞI ANLAŞILIYOR'

    Bedrettin Dalan
    © AA / Erhan Elaldı
    Dalan: Tekrar siyasete girmem için aklımı yitirmem lazım
    - (MHP'nin Gökçek'a adaylık teklifi) Ortada henüz bir teklif olmadığı gibi, Melih Bey'in de sıcak bakmadığı bilgisi var. Kulis bilgilerine itibar ederek siyaset yapmayız. En güçlü adaylarla katılacağız. İsimler isminden konuşmayı doğru bulmam. Bedrettin Dalan'ın da, Melih Gökçek'in de aday olmayacağı anlaşılıyor.

    —  (Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'un İstanbul adaylığı iddiaları) Kulis bilgileridir. En çok oyu alabileceğimiz şekilde çalışmalar yapıyoruz. Daha aday adayları belli değil. Kamuoyu çalışmaları var. Burada önemli konulardan biri de parlamanter sayısıdır. Cumhurbaşkanımızın vereceği kritik karardır. Belediye için Meclis'ten istifa ettirilir mi, bu Cumhurbaşkanımızın kararıdır. Meclis'teki sayı da kritik. Bunu biliyoruz.

    'AK PARTİ DEMEK ERDOĞAN DEMEKTİR'

    — AK Parti demek Recep Tayyip Erdoğan demektir. Cumhurbaşkanımız, çeşitli açılışlarla, organizasyonlarla halkımıza gidecek. Bu kampanyanın en önemli avantajı Erdoğan'dır. Hiç kuşkusuz ki, bizde oturmak yok. Hpimiz enerjimizi çoğaltarak koşturacağız.

    — (MHP'nin af teklifi) Seçime kadar gündeme gelmesi zor. Adalet Bakanı bir hazırlık aşamasında.

    — (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil.

    Etiketler:
    af, Emeklilikte Yaşa Takılanlar, yerel seçimler, Cumhur İttifakı, MHP, AK Parti, Binali Yıldırım, Bedrettin Dalan, Melih Gökçek, Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş, Türkiye
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