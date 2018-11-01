Kurtulmuş: EYT konusu kapandı, Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, yerel seçimlerde aday profilinin önemine dikkat çekerek, "Bu seçim çok önemli. Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasına sığınan veya partinin sırtına basarak aday olanlarla seçime girmeyeceğiz. Partiye bir şeyler katacak adaylarla gireceğiz. Mütevazı, adaletli, hakkaniyetli olacak. Asla kibirli olmayacak" ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den adaylığı ile ilgili iddialara ise "Bedrettin Dalan'ın da, Melih Gökçek'in de aday olmayacağı anlaşılıyor" yanıtını verdi.
'ERDOĞAN'IN KARİZMASINA SIĞINAN ADAYLARLA SEÇİME GİRMEYECEĞİZ'
Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:
— Mevcut seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açacağına inanmıyorum. Hiç şüphesiz önemlidir. Ama bu önem başka bir şey, sistemi tartışmaya açması başka bir şey. Tartışan zaten tartışıyor. Adaylar bazında söylüyorum. Bu seçim çok önemli. Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasına sığınan veya partinin sırtına basarak aday olanlarla seçime girmeyeceğiz. Partiye bir şeyler katacak adaylarla gireceğiz.
'MOSKOVA'YA GİDİNCE ŞUNU GÖRDÜM; HER MAHALLEDE 500-600 KİŞİLİK TİYATRO SALONU VAR'
— Her ilin anayasası diyebileceğimiz hazırlıkları yapıyoruz. Bir takım yüksek binalar, beton yığınları, daracık sokaklar, daracık şehirler olmaktan kurtarmalıyız. Moskova'ya gidince şunu gördüm. Aşağı yukarı her mahallesinde 500-600 kişilik tiyatro salonu var.
'GÖKÇEK VE DALAN'IN ADAY OLMAYACAĞI ANLAŞILIYOR'
— (Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'un İstanbul adaylığı iddiaları) Kulis bilgileridir. En çok oyu alabileceğimiz şekilde çalışmalar yapıyoruz. Daha aday adayları belli değil. Kamuoyu çalışmaları var. Burada önemli konulardan biri de parlamanter sayısıdır. Cumhurbaşkanımızın vereceği kritik karardır. Belediye için Meclis'ten istifa ettirilir mi, bu Cumhurbaşkanımızın kararıdır. Meclis'teki sayı da kritik. Bunu biliyoruz.
'AK PARTİ DEMEK ERDOĞAN DEMEKTİR'
— AK Parti demek Recep Tayyip Erdoğan demektir. Cumhurbaşkanımız, çeşitli açılışlarla, organizasyonlarla halkımıza gidecek. Bu kampanyanın en önemli avantajı Erdoğan'dır. Hiç kuşkusuz ki, bizde oturmak yok. Hpimiz enerjimizi çoğaltarak koşturacağız.
— (MHP'nin af teklifi) Seçime kadar gündeme gelmesi zor. Adalet Bakanı bir hazırlık aşamasında.
— (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil.
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