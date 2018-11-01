Başoğlu, suç duyurusunda bulundu: Eşim kendisine silahlı adam tutmuş, çok zor günler geçiriyorum

Kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü Emre S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan sunucu Murat Başoğlu, "Eşim kendisine silahlı adam tutmuş. Bu olay planlı yapılmış bir olaydır. Çok zor günler geçiriyorum ama dimdik ayaktayım" dedi. Başoğlu, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ve eşinden bir şans daha isteğini söyledi.

Bodrum'da eski eşi Hande Bermek'i tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını da darp ettiği iddiasıyla dün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Murat Başoğlu, Bodrum Adliyesi'ne gelerek kendisine saldırdığını öne sürdüğü Emre S. hakkında şikayetçi oldu.

© AA / Ali Ballı Eski eşini tehditten gözaltına alınan Başoğlu, serbest bırakıldı

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başoğlu, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve eşini tehdit etmediğini söyledi.

Eşinin evine sadece evrak almaya gittiğini ifade eden Başoğlu, "Elemanda bazı vekaletler vardı, ben onu almaya gittim. Bundan 20 dakika önce de zaten oğlumu eve bırakmıştım. Ama eşim, eski bir polisi kendine koruma tutmuş. Kapının üzerinde anahtar vardı, içeriye girdim. 'Ne yapıyorsunuz?' dedim, sadece bu. Adamın biri üzerime atladı, beni darp etti" dedi.

Çok sayıda tehdit aldığını ve bu nedenle koruma talebinde de bulunduğunu belirten Başoğlu, bugüne kadar yazılan bütün haberlere rağmen sustuğunu, hakkında konuşan herkesten davacı olacağını dile getirdi.

'ARTIK KAMERALARLA İŞİM BİTTİ, EŞİMDEN BİR ŞANS DAHA İSTİYORUM'

"Artık benim kameralarla işim bitti. Son kez konuşuyorum bir daha da konuşmak istemiyorum" diyen Başoğlu, şunları söyledi:

© Fotoğraf : DHA Murat Başoğlu ile Hande Bermek boşandı

"Eşim kendisine silahlı adam tutmuş. Bu olay planlı yapılmış bir olaydır. Çok zor günler geçiriyorum ama dimdik ayaktayım. Kimsenin hakkını yemedim. (Şüpheli olarak getirildiği adliyeye koşarak girmesi) Spordan eve gitmiştim ve çok kötü haldeydim. Kıyafetimin kötü olması nedeniyle, iyi görünmediğim için bu şekilde davrandım. O yüzden de buradan çıkmadım. Şöhreti, her şeyi bıraktım. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm ve pişmanım. Eşimden bir şans daha istiyorum."

Başoğlu, Gündoğan mahallesinde eski eşi Hande Bermek'i tehdit ettiği ve yanındaki Emre S'yi de darp ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı. Savcılıkça, Başoğlu hakkında "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, üç ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verilmişti.