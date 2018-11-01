Başoğlu, suç duyurusunda bulundu: Eşim kendisine silahlı adam tutmuş, çok zor günler geçiriyorum

Bodrum'da eski eşi Hande Bermek'i tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını da darp ettiği iddiasıyla dün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Murat Başoğlu, Bodrum Adliyesi'ne gelerek kendisine saldırdığını öne sürdüğü Emre S. hakkında şikayetçi oldu.
Eşinin evine sadece evrak almaya gittiğini ifade eden Başoğlu, "Elemanda bazı vekaletler vardı, ben onu almaya gittim. Bundan 20 dakika önce de zaten oğlumu eve bırakmıştım. Ama eşim, eski bir polisi kendine koruma tutmuş. Kapının üzerinde anahtar vardı, içeriye girdim. 'Ne yapıyorsunuz?' dedim, sadece bu. Adamın biri üzerime atladı, beni darp etti" dedi.
Çok sayıda tehdit aldığını ve bu nedenle koruma talebinde de bulunduğunu belirten Başoğlu, bugüne kadar yazılan bütün haberlere rağmen sustuğunu, hakkında konuşan herkesten davacı olacağını dile getirdi.
'ARTIK KAMERALARLA İŞİM BİTTİ, EŞİMDEN BİR ŞANS DAHA İSTİYORUM'
"Artık benim kameralarla işim bitti. Son kez konuşuyorum bir daha da konuşmak istemiyorum" diyen Başoğlu, şunları söyledi:
Başoğlu, Gündoğan mahallesinde eski eşi Hande Bermek'i tehdit ettiği ve yanındaki Emre S'yi de darp ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı. Savcılıkça, Başoğlu hakkında "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, üç ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verilmişti.
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