Ömer Turan: Yine gözaltına alındım, yeter ya bıktım artık

Hakkındaki hakaret ve iftira davasında ifade vermediği için gözaltına alındığını duyuran gazeteci Ömer Turan, "Yeter ya. Bıktım artık. FETÖ ile mücadele et dediler, biz de ediyoruz, anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Disiplin cezası bile almamış adamım" dedi.

Gazeteci Ömer Turan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gözaltına alındığını bildirdi. Turan, gözaltına alınmasıyla ilgili şu mesajları paylaştı:

"Yine gözaltına alındım. Hakaret ve iftira davasından dolayı, sanırım başka şehirdeki davada ifade vermediğim için yine gözaltına alındım. Yeter ya. Bıktım artık. FETÖ ile mücadele et dediler, bizde ediyoruz, anamdan emdigim süt burnumdan geldi. Disiplin cezası bile almamış adamım.

Yine gözaltına alındım. Hakaret ve iftira davasından dolayı, sanırım başka şehirdeki davada ifade vermediğim için yine gözaltına alındım. Yeter ya. Bıktım artık. Fetö ile mücadele et dediler, bizde ediyoruz, anamdan emdigim süt burnumdan geldi. Disiplin cezası bile almamış adamım — Ömer TURAN (@omerturantv) 1 ноября 2018 г.

​Erdoğan'ı savunduğum için başka bir şehirde bana hakaret davası açılıyor, orada ifade vermediğim için zorla getirilme kararı çıkarılıyor, apar topar gözaltına alındım yine. Şu an karakola götürülüyorum. Vallahi bıktım billahi bıktım. Bana yapılan FETÖ'cülere yapılmıyor.

Erdoğanı savunduğum için başka bir şehirde bana hakaret davası açılıyor, orada ifade vermediğim için zorla getirilme kararı çıkarılıyor, apar topar gözaltına alındım yine. Şu an karakola götürülüyorum. Vallahi bıktım billahi bıktım. Bana yapılan fetö'cülere yapılmıyor. — Ömer TURAN (@omerturantv) 1 ноября 2018 г.

​Müslüman Türk olmanın bedelini ödüyorum. Bu ülkenin asıl zencileri Müslüman Türklerdir. Hayatında disiplin cezası bile almamış adamın, Türk devletini, Türk milletini savunduğum için şimdi karakollardan çıkamıyorum."

Müslüman Türk olmanın Bedelini ödüyorum. Bu ülkenin asıl zencileri Müslüman Türklerdir. Hayatında disiplin cezası bile almamış adamın, Türk devletini, Türk milletini savunduğum için şimdi karakollardan çıkamıyorum. — Ömer TURAN (@omerturantv) 1 ноября 2018 г.

​Turan, daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili yazılarından dolayı gözaltına alınmıştı.