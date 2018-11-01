İstanbul Valisi Şahin, Akşam Gazetesi'nin 100. yılını kutladı: Hamdolsun aynı çizgisini sürdürüyor

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Akşam Gazetesi hamdolsun aynı çizgisini sürdürüyor. Millet olma, millet kalma ve bu ülkeyi daha ileriye taşıma noktasında medya üzerine düşen sorumlulukları, belki en güzel ifade edildiği örneklerden biri Akşam Gazetesi. Akşam Gazetesi'nin 100. yılını tebrik ediyorum" dedi.

Akşam Gazetesi'nin 100. yılı kapsamında düzenlenen ve 29 Ekim'de kapılarını ziyaretçilere açan '100 Yıl 100 Manşet' temalı serginin resmi açılış töreni Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti.

Törende konuşan Vali Şahin, "Bugün burada bir köklü kurumumuzun, Akşam Gazetesi'nin 100. yılının idrakine şahit oluyoruz. Kurumların kökü ne kadar derine dalıyorsa, istikbale yürüyüşü de o kadar güvenli, verimli ve bereketli olur. Bu kurumlardan biri de Akşam Gazetesi'dir" dedi.

Şahin, şunları kaydetti: "Akşam Gazetesi hamdolsun aynı çizgisini sürdürüyor. Millet olma, millet kalma ve bu ülkeyi daha ileriye taşıma noktasında medya üzerine düşen sorumlulukları, belki en güzel ifade edildiği örneklerden biri Akşam Gazetesi. Akşam Gazetesi'nin 100. yılını tebrik ediyorum. Daha nice yüzyıl, bu ve benzeri, kurumlarımız ve basın kuruluşlarımız millet olunma ve kalma yolunda çok kıymetli emekler verecekler. Devamını diliyorum. Hem de bir örneklik teşkil etme noktasında genç kuşaklara yön ve yol göstermiş olacaktır. Tekrardan tebrik ediyorum ve başarıların devamını diliyorum."

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu da yönetimlerinde Akşam Gazetesi'nin milli ve yerli duruşundan hiçbir zaman taviz vermeden devam ettireceğini söyledi. Besin kaynaklarının millet olduğunu ifade eden Kelkitlioğlu, "16 Temmuz'da atmış olduğumuz manşet de bunun en büyük göstergesidir. 'Alçaklar, bu millet size teslim olmaz' dedik. Bu millet terör örgütlerinin hiçbirine teslim olmayacak. Kararlılıkla aynı dik duruşla devam edecek. Katılımınız için teşekkür ederiz" diye konuştu.