Balyoz davası savcısı Kırbaş'a 10 yıl hapis cezası

'FETÖ üyesi' olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen 'Balyoz Planı' davasının eski savcılarından Savaş Kırbaş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Savaş Kırbaş ve avukatı katıldı. Duruşmada görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı, bir önceki celse mahkemeye sunduğu "Sanık Kırbaş'a 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi" talepli mütalaasını tekrar ettiğini söyledi.

© Fotoğraf : DHA Balyoz davası hakiminin tahliyesine itiraz kabul edildi, Diken cezaevinden çıkamadı

Beyanı sorulan tutuklu Kırbaş, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, iddianamede Kırbaş'ın, 'silahlı terör örgütüne üye olma, anayasal düzeni değiştirmeye, hükümeti ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından cezalandırılmasının istendiğini hatırlatarak, 'darbeye teşebbüs etme' suçlarının, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında kaldığını ifade etti.

Suçun işleniş biçimi ve zamanı dikkate alan heyet, Kırbaş'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırırken, sanığın geçmişi ve duruşmalardaki iyi halini gözeterek bu cezayı 10 yıla düşürdü. Heyet, etkin pişmanlık ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamalarına yer olmadığını kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'FETÖ üyesi' olduğu iddiasıyla 20 Ağustos 2016'da tutuklanan ve 24 Ağustos'ta da meslekten ihraç edilen Kırbaş'ın, kamuoyunda 'Balyoz Planı' davası olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli rütbeli askerlerin yargılandığı davanın duruşma savcılarından olduğu kaydediliyordu.

İddianamede Kırbaş'ın, 'anayasal düzeni değiştirmeye, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından üç kez ağırlaştırılmış müebbet, 'FETÖ üyeliği' suçundan da 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.