Kayıp telefonu sahibine vermek yerine evine götüren polise 10 ay hapis cezası

Nisan ayında Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaybolan bir telefona el koyan polisin telefonu çaldığı, telefonu kaybeden Rıza D.'nin şikayeti sonucu savcılığın IMEI numarasından yaptığı incelemeyle belirlendi.
3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, cep telefonu kaybolan Rıza D. şikayetçi olmadığını belirterek, "Savcılığa dilekçe verdikten sonra 1-2 ay geçti ve ifadeye çağırıldım. Telefonumun değeri 600 liraydı. Fatih By, 600 lira verdi. Zararım karşılandı. Şikayetçi değilim" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Fatih B.'yi 'hırsızlık' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, sanığın soruşturma aşamasında Rıza D.'nin zararını giderdiği gerekçesiyle 'etkin pişmanlık' hükümlerinin uygulanmasına karar vererek, cezada indirim yaptı ve 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)