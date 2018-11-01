Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili konular ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı, Menbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelere değinildi.

Öte yandan görüşmede, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Erdoğan ve Trump, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı kınadı, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığından konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

İkili konular ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Münbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelere de değinilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Trump, ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurgulamışlardır.

İki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kalmışlardır.

Görüşme vesilesiyle, ABD'nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı da kınayan Sayın Cumhurbaşkanımız, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletmiş, yaralılara acil şifa dilemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur''.