Milli Savunma Bakanı Akar: Menbiç'te bir aşama daha geçildi, sabırla bu ilişkiyi sürdürüyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD ordusu, Münbiç yol haritası çerçevesinde ilçede ortak devriye faaliyetine başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Menbiç'te yapılması gerekenlerden bir aşama daha geçildi. Sabırla bu ilişkiyi sürdürüyoruz, bunun sonuçlarının alınmasını bekliyoruz" dedi.

TSK unsurları, 18 Haziran'dan bu yana 67 kez koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra etti. 68. devriye görevi için Türk ve ABD zırhlıları bugün öğle saatlerinde ilk kez ortak hareket ettiler.

AKAR: ORTAK DEVRİYE SAAT 15.53'TE BAŞLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ortak devriyenin saat 15.53'te başladığını açıkladı.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Suriye'de kuzeyinde koridora asla izin vermeyeceğiz. Akar: "Münbiç'te yapılması gerekenlerden bir aşama daha geçildi. Sabırla bu ilişkiyi sürdürüyoruz, bunun sonuçlarının alınmasını bekliyoruz. Devriyeler, Münbiç Yol Haritası'nda belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.