Sıla'nın suç duyurusu sonrası Ahmet Kural'dan ilk açıklama: Sadece kolunu tuttum

Sıla'nın kendisinden şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olmasının ardından Ahmet Kural, ilk kez konuştu.

Hakkındaki iddiaları reddeden Kural, "Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum.28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğimiz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiç bir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok" ifadelerini kullandı.