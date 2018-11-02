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04:47 02 Kasım 2018
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    Türk Lirası, para, maaş

    Bir bardak kolaya 30 bin lira hesap isteyip, boş senede imza attırırdılar

    © AA /
    Türkiye
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    Ankara'da bir kişi, arkadaşının ısrarı üzerine gittiği eğlence mekanında içtiği bir bardak kola için gelen 30 bin liralık hesabı ödemek istemeyince iş yeri sahibi ve çalışanları tarafından dövülerek zorla boş senede imza attırıldı.

    Vedat Milor
    © Fotoğraf : Twitter
    Vedat Milor: Hesap ödeme işini ciddiye alıyordum
    Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 201. Cadde'deki bir eğlence mekanına arkadaşı A.O.K'nin ısrarı üzerine giden İ.K, alkol kullanmadığı için eğlence merkezinde şef garsonluk yapan M.G'den bir bardak kola istedi.

    Kolanın tadı farklı gelince kahve isteyen İ.K, kahvenin tadını da farklı bulunca mekandan ayrılmak için kapıya yöneldiğinde kendisine 30 bin liralık hesap geldi. İ.K. fazla gelen hesabı ödemek istemediğini ve ödeyecek durumunun da olmadığını belirtmesi üzerine M.G. konuşmak için İ.K'yi eğlence mekanının üst katına çıkarttı.

    ARKADAŞ KURBANI OLMUŞLAR

    İ.K, üst katta çıktığında ısrarla eğlence mekanına götürmeye çalışan arkadaşı A.O.K'nin önceden mekan çalışanlarıyla anlaştığını ve hesabında bulunan 160 bin lirayı şef garson M.G'ye söylediğini fark etti. Bunun üzerine M.G. ve iş yeri sahibinin kardeşi H.K, İ.K'den cep telefonunda bulunan internet bankacılığı şifresini istedi.

    SOPALARLA DÖVÜLDÜ

    DÖSİM, büfe
    © Fotoğraf : Twitter
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    İ.K. şifreyi vermeyince çalışanlar tarafından sopalarla dövüldü. Bir süre sonra şifreyi alamayan saldırganlar, elektrik vermekle tehdit edince İ.K. şifreyi vermeyi kabul ederek iş yeri sahibi "pala" lakaplı İsmail K'nin zorlamasıyla boş senede imza attı. Bir fırsatını bulup söz konusu odadaki pencereden aşağıya atlayarak kaçan İ.K. durumu polis ekiplerine bildirdi.

    PARAYI İŞ YERİ SAHİBİNİN OĞLUNA AKTARMIŞLAR

    Şikayet üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda 15 Ekim'de Y.K. isimli bir vatandaşı da A.O.K'nin aynı şekilde eğlence mekanına getirdiğini ve bu kişinin hesabından toplamda 29 bin 400 lira havale ettiklerini tespit etti. Ayrıca ekipler, bu paranın 20 bin 600 lirasını iş yeri sahibi İsmail K'nin oğlu A.K'nin hesabına aktardıklarını belirledi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Öte yandan Y.K'nin emniyetteki ifadesinde eğlence mekanında çalışan Rojda isimli bir kadının kendisini arayarak yardımcı olacağını söylemesi üzerine bu kadınla buluşarak mekana gittiklerini ve zorla kendisinden yine bin lira aldıklarını söylediği öğrenildi.

    Ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyerek iş yeri sahibi "pala" lakaplı İsmail K'yi, oğlu A.K, kardeşi H.K, M.G. ve A.O.K'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden İsmail K, A.K, A.O.K. ve M.G. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    Etiketler:
    Dolandırıcılık, Ankara, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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