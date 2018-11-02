Bir bardak kolaya 30 bin lira hesap isteyip, boş senede imza attırırdılar

Kolanın tadı farklı gelince kahve isteyen İ.K, kahvenin tadını da farklı bulunca mekandan ayrılmak için kapıya yöneldiğinde kendisine 30 bin liralık hesap geldi. İ.K. fazla gelen hesabı ödemek istemediğini ve ödeyecek durumunun da olmadığını belirtmesi üzerine M.G. konuşmak için İ.K'yi eğlence mekanının üst katına çıkarttı.
ARKADAŞ KURBANI OLMUŞLAR
İ.K, üst katta çıktığında ısrarla eğlence mekanına götürmeye çalışan arkadaşı A.O.K'nin önceden mekan çalışanlarıyla anlaştığını ve hesabında bulunan 160 bin lirayı şef garson M.G'ye söylediğini fark etti. Bunun üzerine M.G. ve iş yeri sahibinin kardeşi H.K, İ.K'den cep telefonunda bulunan internet bankacılığı şifresini istedi.
SOPALARLA DÖVÜLDÜ
PARAYI İŞ YERİ SAHİBİNİN OĞLUNA AKTARMIŞLAR
Şikayet üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda 15 Ekim'de Y.K. isimli bir vatandaşı da A.O.K'nin aynı şekilde eğlence mekanına getirdiğini ve bu kişinin hesabından toplamda 29 bin 400 lira havale ettiklerini tespit etti. Ayrıca ekipler, bu paranın 20 bin 600 lirasını iş yeri sahibi İsmail K'nin oğlu A.K'nin hesabına aktardıklarını belirledi.
Ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyerek iş yeri sahibi "pala" lakaplı İsmail K'yi, oğlu A.K, kardeşi H.K, M.G. ve A.O.K'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden İsmail K, A.K, A.O.K. ve M.G. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)