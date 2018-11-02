Burhan Kuzu'dan 'Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tahliyesi için baskı yaptı' iddiasına yanıt: FETÖ kumpası olabilir

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün okurlarıyla paylaştığı 'Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tahliyesi için eski AK Partili vekil, hakime baskı yapmış" iddiasını hatırlattı.

Söz konusu iddiayı dile getirdiği yazısında herhangi bir isim vermediğini vurgulayan Altaylı, bunun üzerine kendisini eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun aradığını söyledi.

Altaylı, Kuzu'nun açıklamasını şöyle aktardı:

— Fatih Bey bugünkü yazınızda ismimi vermeseniz de vermiş gibi oldunuz. Ben ne o İranlıyı tanırım ne de o hakimle görüşmem oldu. Hele hele duygusallık dediğin para işleri benim asla yapmayacağım işler. Bu bilgiyi kim verdi size bilmem. Ancak uzaktan yakından alakam yok. Yeni bir FETÖ kumpası olabilir. 15 Temmuz gerçekleşseydi öldürülecek ilk 5 ismin içinde benim de adım var. Ömrümde hiçbir hakimi arayıp telkinde bulunmadım. Ben bir Anayasa Hukuku Profesörüyüm. Yargıya baskının ne anlama geleceğini çok iyi bilirim. Dürüst bir gazeteci olarak tanıdığım Altaylı bu düzeltmeyi de yapar diye ümit ediyorum.

NAGEHAN ALÇI: KONUŞTUĞUM ÇOK ÜST DÜZEY BİR GÜVENLİK YETKİLİSİ, 'BURHAN KUZU'NUN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞINA İNANMAK İSTEMİYORUM AMA BUNA BENZER OLAYLAR ÇOK OLUYOR' DEDİ

Kuzu'nun söz konusu açıklamasına Altaylı'nın köşe komşusu Nagehan Alçı da bugün yayımlanan yazısında yer verdi.

Fatih Altaylı bugünkü yazısında,ismimi zikretmemekle beraber,birilerince bu şahsın benim olabileceğim yönünde bir kanaat oluşturulmaya çalışılmaktadır.Şahsı asla tanımam ve olayla da hiç bir ilgim yoktur.Durumu Altaylı’ya da ilettim O da yazdı.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 1 Kasım 2018

​Konuya ilişkin olarak çok üst düzey bir güvenlik yetkilisi ile konuştuğunu belirten Alçı, bu kişinin kendisine şunları söylediğini aktardı:

— Burhan Kuzu'nun böyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum ama buna benzer olaylar çok oluyor. Özellikle FETÖ ile bağlantılı tahliyelerde şu an yargı ve emniyet camiasının tümünün bildiği bir Bermuda şeytan üçgeni var. Sözde AK Partili politikacılar ya da işadamları ile sözde Atatürkçü avukatlar ve genellikle zengin FETÖ sanıkları. Sözde diyorum çünkü bu kriminal üçgene girenlerin gerçek AK Partili ya da gerçek Atatürkçü olduğuna inanmıyorum. Muhakkak 1-2 sene içinde yaptıklarının da hukuki bedeli olacağını düşünüyorum. Zindaşti benzeri FETÖ bağlantılı isimleri polisten korumak için yardım edenlerin kim olduğu biliniyor.

— Zaten avukatlar ve şüpheli tahliye tarihleri ortada. Hakimleri ne yapıp edip bu bermuda şeytan üçgeniyle tahliyeye zorluyorlar ya da tırnak içinde ifadeyle duygusal şekilde ikna ediyorlar diyelim. Bunların hepsi suç. FETÖ'cüler hem AK Parti tarafını hem Atatürkçü kanadı bir şekilde kilitleyecek önlemleri alıyorlar.