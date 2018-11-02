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08:34 02 Kasım 2018
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    Topkapı Sarayı

    Topkapı Sarayı Cumhurbaşkanlığı’na bağlanıyor

    © AA /
    Türkiye
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı Müzesi, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na geçiyor. İki kurum arasındaki görüşmeler tamamlandı. Topkapı Sarayı’nın devri için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bekleniyor.

    Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, Cumhuriyet'in ilanı ve halifeliğin kaldırılmasından sonra, 18 Ocak 1925 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayları, aynı yıl içinde Yıldız Şale, Aynalıkavak ve Küçüksu Kasırları, 1930'da Yalova Atatürk Köşkü, Millî Saraylar adı altında korunmak üzere oluşturulan Millî Saraylar Müdürlüğü'ne bırakılmıştı.

    Topkapı Sarayı, Kutsal Emanet
    © AA /
    Topkapı Müzesi'nden 'Kutsal Emanet' ziyaretçilerine: Uygun giyinmenizi rica ediyoruz
    1925'ten 1933'e kadar TBMM adına Maliye Bakanlığı denetiminde kalan Millî Saraylar, 1933 Bütçe Kanunu ile TBMM Başkanlığı'na bağlandı. 1966'da Ihlamur Kasrı, 1981'de Maslak Kasırları, 1988'de Florya Atatürk Deniz Köşkü, 1991'de Filizi Köşk, 1994'te Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası ile Yıldız Porselen, 1997'de Beykoz Kasrı bünyesine dahil oldu. 10 Temmuz 2018 tarihinde ise 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlanarak adı ‘Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı' olarak değiştirildi.

    MÜZE YETKİLİLERİ KARARA SEVİNDİ

    Geçen hafta Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız yanında bir heyetle Topkapı Sarayı'nı gezdi. Devir teslimin nasıl gerçekleşeceği Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile konuşuldu. Sur-u Sultani olarak adlandırılan sarayın surları içinde farklı kurumlara ait tahsisli yapılar incelendi. Sur-u Sultani içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Rölöve Anıtlar Müdürlüğü, Arkeoloji Müzesi, İslam Bilim Teknolojileri Müzesi, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi, Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Komutanlığı, Askeri Gazino gibi kurumlar yer alıyor.

    Topkapı Sarayı
    © AA /
    Topkapı Sarayı restorasyonu sırasında tarihi keşif
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu binaları boşaltması istenecek. İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğü tarafından kullanılan eski Matba-i Amire binasının da boşaltılması düşünülüyor. Topkapı Sarayı Müze yetkilileri aslında bu devirden memnun. Çünkü gerek personelin özlük haklarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan daha iyi durumda olması gerekse Milli Saraylar'ın bütçesinin yüksek olması devam eden restorasyonlarda ekonomik sıkıntı yaşanmayacağı düşünülüyor.

    365 PERSONEL VE 50'YE YAKIN UZMAN VAR

    Geçen ay Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na geçen Yıldız Sarayı Müzesi'nin personeli Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbuldaki diğer birimlerine dağıtıldı. Topkapı Sarayı Müzesi çalışanları şimdi kendi durumlarını merak ediyor. 365 personeli bulunan müzede 50'ye yakın alanında uzman bulunuyor.

    ORTAYLI: HAYIRLI BİR İŞ OLDU

    İlber Ortaylı (Eski Topkapı Sarayı Müze Başkanı): Bana göre hayırlı bir iş olmuştur. Topkapı Sarayı bakımı oldukça masraflı bir yerdir. Kültür Bakanlığı'nın bütçesi buna yetmemektedir. Görev yaptığım yıllardan biliyorum. Milli Saraylar bu konuda daha güçlüdür ve Cumhurbaşkanımızın himayesindedir. Milli Saraylar gibi bir kurum varken Topkapı Sarayı bu kurumun dışında tutulması doğru değildi. Belki müze ziyaretçileri de Vatikan gibi sınırlı hale getirilir.

    Etiketler:
    Devir, masraf, kararname, Milli Saraylar İdaresi, Cumhurbaşkanlığı, İlber Ortaylı, Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı, İstanbul, Türkiye
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