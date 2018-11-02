Tunceli'de donarak hayatını kaybeden askerin babası: Ben de o an oğlum gibi dondum

Tunceli'de donarak hayatını kaybeden uzman çavuş Asım Türkel'in babası Hasan Türkel, "Evet, bana çocuğumun şehit olduğu haberini mezarlıklar müdürlüğünden telefon eden kişi söyledi. İşte ben de o an oğlum gibi dondum" dedi.

© Fotoğraf : DHA Donarak hayatını kaybeden askerlere hakaretle suçlanan 16 yaşındaki çocuğa ev hapsi

Hasan Türkel, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu.

Türkel, “Evet, bana çocuğumun şehit olduğu haberini mezarlıklar müdürlüğünden telefon eden kişi söyledi. İşte ben de o an oğlum gibi dondum” dedi.

Baba Hasan Türkel'in açıklamalarını okurlarına aktaran Saygı Öztürk ise şöyle devam etti:

— Hasan Türkel'e oradaki görevliler ne diyecekler bilemem ama oğlunun şehit olduğu haberini telefonla bildiren mezarlıklar müdürlüğündeki görevlinin "tutuklandığı" kendisine söylenmiş. Bu konuyu araştırdığımda, böyle bir durumun söz konusu olmadığını öğrendim. Yani şehit babasına doğru bilgi verilmemiş. Mezarlıklar müdürlüğündeki gariban görevlinin üzerine sorumluluk yıkılacağına, asıl yetkililerin niçin zamanında aileye şehit haberini usulüne uygun bir biçimde vermedikleri soruşturulmalı.

— Bir başka şehit babası, Nihat Dikmen'in de oğlunun donduğu gün giydiği kıyafetle ilgili bazı kuşkuları var. Şehitlerle aynı birlikte olan arkadaşlarından da bazı şeyler öğrenmişti. Jandarma Genel Komutanlığı kıyafetlerin gönderildiğini belirtiyor ama o gönderilenler askerlere dağıtıldı mı onu açıklamıyorlar. Operasyona giden timlerin yanında doktor bulunurdu, şimdi yok. Doktor gönderemiyorsanız bile en azından ilk yardım konusunda, donmaya karşı alınacak önlemleri askerlere öğretmek bu kadar zor mu?