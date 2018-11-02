İstanbul Havalimanı'nda dükkanlara asma kilitli koruma

29 Ekim’de binlerce kişinin katıldığı törenle açılan İstanbul Havalimanı'nın iç mekânlarında bulunan kamera sistemlerinin tümü henüz çalışmıyor. Bu nedenle dükkânlar, ürünlerinin bulunduğu dolaplara asmalı kilit taktı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre , 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar başladı. 2 Kasım itibariyle Ankara, İzmir, Antalya ve Lefkoşa'ya doğrudan seferler düzenlenirken Bakü için en yakın uçuş tarihi 8 Kasım olarak belirlendi.

Uçuşların başlamasıyla yeni havalimanındaki kafe, büfe ve hediyelik eşyaların satıldığı işletmeler de faaliyete geçti. Ancak kamera sistemlerinin tamamının çalışmaması nedeniyle işletmeler, dışarıda bulunan ürünlerinin çalınmasını engellemek amacıyla asma kilitlerle önlem aldı.

Edinilen bilgiye göre ürünlerini kilitlemeyen bazı işyerleri ise günlük uçuşların tamamlanmasının ardından dışarıda bulunan ürünlerini tek tek depolara taşıyarak koruyor.