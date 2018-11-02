Saadet Partili Cihangir İslam hakkında soruşturma

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında, 'Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İslam hakkında, Twitter'daki paylaşımları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesindeki 'Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ile 215. maddesindeki 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından resen soruşturma açıldığı belirtildi.

Allah’a değil, en çok aldatıldım diyen âciz bir kula kulluk ediyorsunuz…



KHK mağdurlarını ve ailelerini adeta sefalete sürüklüyorsunuz. Biran önce bu haksız mağduriyetler giderilmeli…



Siyaseten sonunuz yakın; biz geliyoruz, gideceksiniz!https://t.co/vHIUalroy2 pic.twitter.com/ycsCNc2nng — cihangir islam (@cihangirislam) 1 ноября 2018 г.

​İslam, TBMM'nin 31 Ekim 2018 günkü 12. birleşiminde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 15 Temmuz sonrasında Yenikapı'da HDP'den, referandum sürecinde CHP'den kurtulduğunu, bugün ihtiyaç olduğundan dolayı MHP ile yan yana durduğunu belirterek, "Siz kadir kıymet bilmez, siyaseten nankörsünüz. 15 Temmuz bahane, bütün muhaliflerinizi, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz. Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Allah'a değil, en çok aldatıldım diyen âciz bir kula kulluk ediyorsunuz… Beddua alıyorsunuz. ‘Ocakları sönsün, soyları kurusun, Allah belalarını versin' diyor insanlar size" ifadelerini kullanmıştı.