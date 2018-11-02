Ahmet Kural'ın eski sevgilisi: Benim parmağım kırılmıştı, Sıla ölebilirdi, Allah korumuş

Daha önce Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü, parmağının kırıldığını ifade eden Naz Çekem, "Çok üzülüyorum çünkü Sıla ölebilirdi. Allah korumuş. Ben ifadesini okurken ağladım" dedi.

Uçan Kuş TV'ye konuşan Naz Çekem, Sıla'nın Ahmet Kural hakkında yaptığı suç duyurusunu değerlendirdi.

© AA / Murat Kaya Sıla Gençoğlu: Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum

Yıllar önce Kural'la birlikte olduğunu hatırlatan Çekem, kendi başından geçenleri şöyle anlattı:

— Bir davette karşılaştık. Şiddet önce hakaretlerle başladı. Ben sakinleştirmeye çalıştım ama işe yaramadı. Gelip sevgi dolu bir şekilde benim parmağımı sıktı ve parmağım kırıldı.

Çekem, şöyle devam etti:

— Aradan 4 sene geçti ve Sıla böyle bir şey yaşadı. Çok üzülüyorum çünkü Sıla ölebilirdi. Allah korumuş. Ben ifadesini okurken ağladım. Ben şikayetçi olmadım çünkü Ahmet'in babası benim kuzenimden rica etti, o zaman özel bir hastanede tedavi görüyordu. Ama Sıla konuştuğu için arkasındayım. Gerekirse mahkemede tanıklık da yaparım. Bu olaydan sonra benden özür de dilemedi.

— Sıla gerçekten Türkiye'nin çok sevdiği bir sanatçı. Bana kimse inanmamıştı, şimdi Sıla'nın açıklamalarda bulununca bana ‘Sen haklıymışsın' diye mesajlar geliyor. Allah Sıla'yı korusun, Ahmet Kural da cezasını bulsun istiyorum.