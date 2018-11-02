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11:20 02 Kasım 2018
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    4. Rus-Türk Toplumsal Forumu

    Dördüncü Rus-Türk Toplumsal Forumu Antalya’da açıldı

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Türkiye
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    Rusya ile Türkiye arasında ikili işbirliği programlarının harekete geçirilmesine odaklanılacak Rus-Türk Toplumsal Forumu’nun (RTFO) dördüncüsü bugün Antalya’da açılışını yaptı.

    Türkiye-Rusya bayrağı
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Mitrofanova, 5. Rus-Türk Toplumsal Forumu’nun özelliklerini anlattı
    Antalya'da bugün açılışını yapan ve iki gün sürecek Rus-Türk Toplumsal Forumu'nda eğitim ve bilim, müzecilik, iş iklimi ve hukuksal konular, turizm, bölgelerarası işbirliği ve bölgesel yönetimler arasında ilişkilerin geliştirilmesi, bilgilendirme görevi, tarihsel miras, tarih alanında ortak araştırmalar, dinlerarası ilişkiler, spor gibi alanlara yönelik komitelerin toplantıları yapılacak.

    Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkanı Eleonora Mitrofanova Sputnik'e yaptığı açıklamada "Rus-Türk ilişkilerini dinamik biçimde geliştirme aşamasındayız. Ekonomi, bilim-teknik alanında işbirliğine özellikle vurgu yapılıyor. Bu alanlarda Akkuyu nükleer santrali, Türk Akımı gibi büyük çapta projeler var. Bu projeler ve kullanım için yüksek kalifiye Türk uzmanların hazırlanılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Mitrofanova, RTFO'nun karşılıklı diyalog için önemli bir alan olduğunu ve partnerleriyle birlikte atom enerjisi alanında Türkiye vatandaşları için eğitim programlarının hazırlanmasına yönelik çalışma grubu kurulması sürecini başlattığını kaydetti.

    Forumda Mitrofanova'nın yanı sıra TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Ahmet Berat Çonkar, Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, RTFO Genel Sekreteri Ender Arat, Antalya Belediye Başkanı Tevfik Türel de yer alıyor. Foruma katılanlar arasında Türkologlar, bilim insanları, kültür görevlileri, iş dünyası ve toplumsal kuruluşların temsilcileri, sanatçılar ve daha birçok kişi var.

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    Etiketler:
    Türk, Rus, Rus-Türk Toplumsal Forumu, RTFO, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı, Rossotrudniçestvo, Tevfik Türel, Hüseyin Diriöz, Eleonora Mitrofanova, Ahmet Berat Çonkar, Aleksey Yerhov, Antalya, Türkiye, Rusya
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