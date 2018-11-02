Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu Savcılığı, sanatçı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Ahmet Kural'ı ifadeye çağırdı.
Sıla Gençoğlu, dün Kural hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Gençoğlu, avukatı aracılığıyla yaptığı başvuru üzerine, Kural'ın 3 ay süreyle kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırmıştı.
Darp raporu aldığını belirten Gençoğlu, Instagram hesabında şunları kaydetmişti:
'ÇOK KOLAY DEĞİL SOKAĞA ÇIKIP 'BEN ŞİDDETE UĞRADIM' DİYE BAĞIRMAK'
'DİLSİZ KALMAMAYI SEÇİYORUM'
Bu nedenle başıma gelen olay üzerine susmama kararı aldım. Yasaların bana verdiği hakları kullanacağım. Hiç bir ceza, yaptırım benim yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek, bunu çok iyi biliyorum. Ama bu hayatta şarkılarla, kelimelerle bir iletişim kurabildiysek ve kendimi biraz anlatabildiysem, gücümü kendim kadar sizlerden aldığımı da biliyorsunuzdur. Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum. Bazıları hiç sevilmeyi öğrenememiş olabilir ama bence aşkın bununla hiç bir ilgisi yok."
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