Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu Savcılığı, sanatçı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Ahmet Kural'ı ifadeye çağırdı.

© AA / Murat Kaya Sıla Gençoğlu: Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum

Kural'ın gelecek günlerde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelerek soruşturma savcısına ifade vermesi bekleniyor.

Sıla Gençoğlu, dün Kural hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Gençoğlu, avukatı aracılığıyla yaptığı başvuru üzerine, Kural'ın 3 ay süreyle kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırmıştı.

Darp raporu aldığını belirten Gençoğlu, Instagram hesabında şunları kaydetmişti:

'ÇOK KOLAY DEĞİL SOKAĞA ÇIKIP 'BEN ŞİDDETE UĞRADIM' DİYE BAĞIRMAK'

"Merhaba, bazen cümleye başlamak çok zor olabiliyor. Galiba en doğrusu konuya direkt girmek.Hayatımdaki insanın fiziki şiddetine maruz kaldım. Bu, fiziki hasarı bir yana insanın kadın tarafını darmadağın eden bir olaymış. Hayatta geldiğiniz yer, başarılarınız ya da oluşturduğunuzun bir anda önemsiz kaldığı yıkıcı bir deneyimmiş. Bu ülkede bugüne kadar ne kadar şiddet mağduru kadın varsa, gözlerinin gözlerinize değdiği bir anmış. Artık ne yazık ki biliyorum, çok kolay değil sokağa çıkıp 'Ben şiddete uğradım' diye bağırmak. Ama şunu da biliyorum ki ben de susarsam önce kendime, sonra da bu ülkenin kadınlarına, şiddete karşı insanlarına haksızlık etmiş olacağım.

'DİLSİZ KALMAMAYI SEÇİYORUM'

Bu nedenle başıma gelen olay üzerine susmama kararı aldım. Yasaların bana verdiği hakları kullanacağım. Hiç bir ceza, yaptırım benim yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek, bunu çok iyi biliyorum. Ama bu hayatta şarkılarla, kelimelerle bir iletişim kurabildiysek ve kendimi biraz anlatabildiysem, gücümü kendim kadar sizlerden aldığımı da biliyorsunuzdur. Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum. Bazıları hiç sevilmeyi öğrenememiş olabilir ama bence aşkın bununla hiç bir ilgisi yok."