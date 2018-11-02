Erdoğan'dan Kalın'a yeni görev

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından oluşturulan Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ilk toplantısını Çankaya Köşkü'nde yaptı.
Toplantıda kurulun işleyişi, önümüzdeki dönemde bakanlıklarla koordinasyon içinde atılacak adımlar konuşuldu, ana hatlarıyla uluslararası ilişkilerle Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü operasyonlar gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 kurul üyesinden uluslararası ilişkiler, güvenlik politikaları ve ikinci 100 günlük icraat planı kapsamındaki projeler konusunda uyum halinde çalışma talimatı verdiği belirtildi.
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