AK Partili Turan'dan Saadet Partisi'ne Cihangir İslam çağrısı: Disiplin mekanizmasının çalıştırılacağını ümit ediyorum

Saadet Partisi'ne hakkında soruşturma başlatılan Cihangir İslam'la ilgili çağrıda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Mazisi siyasete seviye getirmekle dolu olduğu belirtilen Milli Görüş camiasının, Saadet Partisi'nin bu seviyesizlik karşısında gereken adımları atacağını ve disiplin mekanizmasını çalıştıracağını ümit ediyorum" dedi.

AK Partili Turan, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden olan konuşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

© AA / Güven Yılmaz Saadet Partili Cihangir İslam hakkında soruşturma

"Shakespeare'in güzel bir ifadesi var; hiçten hiç çıkar. Yani aslında hiçten hiçbir şey çıkmaz" diyen Turan, İslam'ın kürsüdeki konuşması hakkında, "Kürsüye çıkıp bir sürü laf edip, en sonunda elde kalan sıfır olunca tek alkış CHP'den geldiği, siyaseten bir iflas tablosu" dedi.

Turan, "Bu kürsülere millet bizi zihinsel fanteziler dillendirelim diye getirmedi, hele hele kendisine hakaret edelim diye hiç getirmedi. Cihangir İslam'ın 15 Temmuz ile ilgili söylediği şeyler bizatihi bu millete hakaret olduğu gibi, 250 şehidin kemiklerini sızlatmak ve 2 bin 196 gazinin de yüreğini kanatmaktır. Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir. Mazisi siyasete seviye getirmekle dolu olduğu belirtilen Milli Görüş camiasının, Saadet Partisi'nin bu seviyesizlik karşısında gereken adımları atacağını ve disiplin mekanizmasını çalıştıracağını ümit ediyorum. Aksi takdirde Saadet Partisi'nin zaten asgariye inmiş halk desteğini de tamamen kaybedeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında, 'Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Allah’a değil, en çok aldatıldım diyen âciz bir kula kulluk ediyorsunuz…



KHK mağdurlarını ve ailelerini adeta sefalete sürüklüyorsunuz. Biran önce bu haksız mağduriyetler giderilmeli…



Siyaseten sonunuz yakın; biz geliyoruz, gideceksiniz!https://t.co/vHIUalroy2 pic.twitter.com/ycsCNc2nng — cihangir islam (@cihangirislam) 1 ноября 2018 г.

​İslam, 31 Ekim'deki TBMM konuşmasında AK Parti'nin 15 Temmuz sonrasında Yenikapı'da HDP'den, referandum sürecinde CHP'den kurtulduğunu, bugün ihtiyaç olduğundan dolayı MHP ile yan yana durduğunu belirterek, şunları söylemişti:

"Siz kadir kıymet bilmez, siyaseten nankörsünüz. 15 Temmuz bahane, bütün muhaliflerinizi, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz. Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Allah'a kulluk etmiyorsunuz aciz bir kula kulluk ediyorsunuz. Beddua alıyorsunuz. ‘Ocakları sönsün, soyları kurusun, Allah belalarını versin' diyor insanlar size."