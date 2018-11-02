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    Kenan Evren

    Yargıtay, 12 Eylül davası kararını bozdu

    © AA / Kayhan Vandemir
    Türkiye
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    Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı 12 Eylül darbe davasına ilişkin yerel mahkeme kararını bozdu.

    12 Eylül askeri darbesinin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı davanın düşürülmesine dair karar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce bozuldu.

    Kenan Evren
    © AA / Kayhan Vandemir
    12 Eylül darbe davası düştü
    Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, yerel mahkemenin yeni Türk Ceza Kanunu uyarınca sanıklar hakkında ölüm nedeniyle düşme kararı vermesi bozma nedeni sayıldı. Mahkemenin 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu uyarınca sanıkların ölümü nedeniyle 'davanın ortadan kaldırılmasına' karar vermesi gerektiği belirtildi.

    Bozma kararı uyarınca dava ilk kararını veren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülecek. Davanın ilk duruşması 18 Ocak'ta Ankara Adliyesi'nde yapılacak.

    Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararında, "Hükmün gerekçesinde, lehe olan kanunun bozma ilamında da işaret edildiği üzere 765 sayılı TCK hükümleri olduğu belirtildiği halde; hüküm fıkrasında 5237 sayılı TCK ve CMK hükümleri uyarınca karar verilmesi suretiyle gerekçe ile hüküm fıkrası arasında karışıklığa neden olunması kanuna aykırı katılan vekillerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bozulmasına oybirliğiyle karar verildi" denildi.

    DAVA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

    Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Mayıs 2017'de 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, Kenan Evren ile Ali Tahsin Şahinkaya hakkındaki davanın, sanıkların ölmüş olmaları nedeniyle düşürülmesine karar vermişti. Evren 9 Mayıs 2015'te, Şahinkaya 9 Temmuz 2015'te hayatını kaybetmişti.

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    Etiketler:
    12 Eylül, Yargıtay, Kenan Evren, Tahsin Şahinkaya, Ankara
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